Se billedserie Det er langtfra et særsyn at se Maria Højelse kryger i fuld fart på landevejene omkring hjemmet i Tureby. Hun elsker nemlig at løbe langt og runder snart sit maraton nummer 300. Foro: Jørgen Chr. Jørgensen.

Hun æder maraton til morgenmad

Køge - 29. maj 2021 kl. 16:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

For de fleste er det en stor bedrift, hvis de bare gennemfører èt maraton.

Marie Højelse Kryger gennemfører snart sit maraton nummer 300.

- Det er lysten til at udfordre sig selv, der får mig til at gøre det - og så giver det bare et kick, selvfølgelig blandet med noget smerte, når man har løbet så langt, siger hun med et smil.

Hun fortæller, at det hele begyndte, da hun havde fået sit andet barn og havde lyst til at komme i form igen. På det tidspunkt løb hendes mand også langt og han lokkede hende med ud.

- Det blev så til, at vi først trænede op til et halvmaraton og senere mit første maraton, siger hun og skærer en grimasse:

- Det blev en forfærdelig oplevelse, hvor jeg efter 28 kilometer begyndte at kaste op - men jeg fik dog gennemført det.

Marie Kryger fortæller, at ubehaget nok skyldtes hendes forberedelse, hvor hun godt nok havde lyttet til gode råd om blandt andet energirigtig mad under løbet, men modsat i dag, så glemte hun at lytte til sin egen krop.

Den første oplevelse afskrækkede hende dog ikke og da hun hørte om Anette Fredskov, der på 365 dage løb 366 maraton (efter et sygdomsforløb, red.) fik hun endnu mere lyst til at prøve kræfter med de lange distancer.

- Jeg skulle lige sunde mig ovenpå mit første løb, men jeg synes, at hendes projekt var meget inspirerende og jeg blev interesseret i hele det her med, at kroppen faktisk kan trænes op til at klare et maraton om dagen. Jeg tror, at vi som mennesker ofte begrænser os selv, men din krop vænner sig jo til at arbejde fysisk hårdt, siger hun og drager en parallel til for eksempel håndværkere, der har hårdt fysisk arbejde i mange år.

- Der ér selvfølgelig en grænse for, hvor meget man skal presse tig selv og jeg har da også haft skader undervejs. Det er heldigvis længe siden nu, tilføjer hun.

Maria Kryger fra Tureby, syd for Køge, har aldrig været en del af en løbeklub, men har nu fundet et fællesskab med andre løbere i forrummet "Klub 100 maraton Danmark".

- Mit andet maraton var en helt andet oplevelse og her stiftede jeg bekendtskab med miljøet, der findes omkring de her løb. Det er et meget socialt miljø, hvor folk er søde og imødekommende. Som med meget andet holdsport, så er det jo ofte de samme »tosser«, der dukker op, så man kommer til at lære nogle mennesker at kende. I stedet for at gå på cafe og snakke, så løber vi bare et maraton og får hyggesnakket, vendt hele verdenssituationen undervejs, siger hun om turen på de godt 42 kilometer, der nok ville tage luften og lysten til at snakke fra de fleste.

- Miljøet omkring maraton er bare rigtig fedt, for man møder nogle fantastiske mennesker og når du står der i løbetøjet, så er alle lige - om du så er kassedame eller direktør til daglig. Hele sammenholdet omkring løbene giver bare en superfed følelse i hele kroppen, fortæller hun.

Den gode grundform, som de lange ture giver hende, er også en del af motivationen, fortæller Maria Kryger:

- Jeg har fået en oplevelse af at kende min egen krop og den styrke, jeg kan mærke i kroppen, er som at give sig selv en gave. Bare det, at jeg ikke bliver forpustet af at gå op af trappen er fantastisk. Man kan heller ikke være sur og løbe samtidig - selvom der selvfølgelig kan være gode og dårlige dage. Men grundlæggende, så synes jeg, det er meget værdifuldt, at man kan afkode sin krop og finde ud af, hvad den har brug for - så giver løb mig også overskud til at være noget for mine børn og min mand.

Hun forklarer, at oftest, så løber hun på de fridage som hendes arbejdsskema giver hende, så familien oplever nærmest ikke at hun er ude med løbeskoene.

De mange lange løbeture er også med til at rense hendes hjerne efter netop dagene på arbejde.

Hun arbejder i retspsykiatrien, med psykisk syge, så der er meget at forholde sig til i løbet af arbejdsdagen:

- Det er et arbejde, hvor man bruger sig selv meget, for man skal hele tiden af afkode andre mennesker og man kan ikke vende ryggen til. Man skal hele tiden være tunet ind på, hvordan man skal reagere overfor det her menneske. Det er et spændende arbejde, men også meget hårdt, alt efter hvor syge de er. Så er det rigtig rart at få løbeskoene på og få luftet hovedet godt igennem; det er ren terapi for mig.

De fleste kender nok til, at lysten ikke lige er der til dagens løbetur. Det gør Maria Kryger også. Derfor råder hun løbelystne motionister til at lægge et skema for ugens løbeture - og blive ved med at overholde det, til det er blevet en indgroet vane.

- Hjernen er dog indstillet, så det godt kan tage flere år, før det bliver til en vane, siger hun og fortsætter med et billede fra naturen:

- Man kan se som en skovsti, der gror til, hvis man ikke hele tiden tramper den vej. Men hvis man fortsætter med at gå den vej, så vil den også være det. Derfor er mit råd at skemalægge løbeturene, så man gør det på bestemte dage og på bestemte tidspunkter, så det til sidst bliver en vane - lige som at stå op og tage på arbejde, griner hun.

Men det handler ikke mindst om at tænke positivt, pointerer maratonløberen:

- Jeg keder mig sjældent ude på ruten, for det handler også om at hvile i sig selv og ikke tænke på, at der er rigtig langt hjem. Hvis man først har sit fokus der, så bliver man træt. Jeg er for eksempel glad for rundeløb, hvor man passerer det samme sted flere gange - hvor gang fokuserer jeg på, at nu er der én runde mindre at løbe. Når jeg for eksempel har passeret det samme sted seks gange er jeg halvvejs og bum, pludselig er jeg færdig.

Hun er altså langt fra færdig med at løbe langt og lørdag den 5. juni tager hun løbeskoene på for at gennemføre sit officielle maraton nummer 300. Udover at være en personlig bedrift vil det faktisk også skrive hende ind på verdensranglisten som den yngste danske kvinde, der har gjort den bedrift.

- Jeg ser virkelig frem til at løbe mit løb nummer 300. Det er da en meget sjov historie at kunne prale med, siger og tilføjer:

- Så selvom jeg er en langsom løber, så kan jeg sagtens være med.

For de hurtige løbere er målet ofte et komme ned under de symbolske tre timer, men Maria Kryger tager gerne fem timer om maratondistancen på de 42.195 kilometer.

- Når man løber et maraton cirka en gang om ugen, så gælder det om at passe på sig selv. Derfor er distancen vigtigere end tiden for mig og jeg vil hellere gennemføre og passe på min krop end jeg vil overbelaste den igen. Det tror jeg på sigt er rigtig godt for mig, for jeg regner med at gøre det her i mange år fremover, siger hun og fortæller, at man sagtens kan være hyggemaratonløber:

- Man behøver ikke at være fanatisk og alle de strenge kostråd lyttede jeg kun til i begyndelsen; nu har jeg fundet ud af, at jeg kan fuldføre et løb på lidt slik og sodavand undervejs.

Maria Kryger fortæller, at der er "enorm stor" opbakning fra familien derhjemme.

- Min mand løber faktisk også med den 5., hvor han ellers plejer at cykle en del i stedet - men han har heller ikke så meget brug for terapi herinde, griner hun og peger på sit hoved.

Hendes mand har faktisk "kun" løbet 60 maraton, så han er en ren begynder fortæller hun og man kan fornemme, at der nogle gange falder en drillende bemærkning af, når løbeskoene bliver smidt efter endnu en lang tur ud i det blå