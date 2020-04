Se billedserie Hos Thomas Madsen i Hugo?s Kælder, Køge, er humøret stadig nogenlunder højt, selvom det populære ølsted også er lukket ned. Han fortæller, at tiden bliver brugt på forbedringer og andet op til en forhåbenlig snarlig genåbning. Foto: Henrik Førby

Humlefolk græder ikke over spildt øl

Køge - 04. april 2020 kl. 11:47 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byens ølhuse tager coronakrisen med oprejst pande og gør klar til at skænke op, når krisen klinger af.

De bruger bruger tiden på at gøre klar og nedlukningen skete faktisk uden det store tab af øl, fortæller Thomas Madsen fra Hugo`s Kælder i Køge, der ellers har 20 haner, hvorfra det gode øl normalt flyder i en lind strøm.

- Statsministerens udmelding kom jo på en onsdag aften, hvor vi endnu ikke havde fyldt nye fustager på op til weekenden, hvor vi har det store flow. Så det var meget heldigt, at der ikke var så meget på hanerne, da udmeldingen kom og det er kun enkelte sjatter, der er gået til spilde, forklarer han.

Thomas Madsen fortæller, at krisen har sat gang i nye initiativer, så i øjeblikket sælger de mange pakker øl ud af huset og derudover har han også arrangeret digitale ølsmagninger, hvor man kan være med over internettet.

- Så vi har nok at lave og det giver jo lidt indtjening, men det er mest, så folk også husker os, når det hele er overstået og vi kan åbne op igen, fortsætter han og fortæller, at der desuden er blevet solgt en del ølkort, så han kan på den måde fornemme en stor opbakning fra de faste gæster og andre, der glæder sig til at ølkælderen genåbner.

Lukketiden bliver også brugt på at sætte værtshuset i stand og Thomas Madsen ser frem til at få gæster igen - selvom det nok bliver under lidt andre forhold, når forårssæsonen kommer i gang. Det bliver nok med udsigt til, at kåde krammere og snak i sidemandens ører under musikken skal nedtones.

Hos Hugo`S Kælder har de tradition for fuldt hus til deres koncerter i gården og her regner han med at kunne sprede folk lidt mere ud, så man stadig kan nyde musikken, samværet og ikke mindst nyt øl på hanerne.

- Vi har heldigvis en stor gård og jeg håber, at de i gården har lyst til at give os lidt mere plads, så det kan lade sig gøre, siger han.