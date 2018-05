Udvalgsformand Pernille Sylvest (S) er frustreret over, at man nu skal finde besparelser på børnerområdet i Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Huller i budgettet: Millionbesparelser på vej på børneområdet

Ligesom to andre politiske udvalg i Køge Kommune kæmper Børneudvalget med et større merforbrug på budgettet, og det betyder, at politikerne nu skal finde besparelser for 8,4 millioner kroner. Det er kommet frem i forbindelse med kommunens 2. økonomiske redegørelse, som giver et billede af den øjeblikkelige økonomi.