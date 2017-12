Se billedserie Bliver det igen Nik & Jay, der igen skal lukke Køge Festuge ned med et brag? Det bliver afsløret på mandag når Køge Festuge fortæller, hvem der bliver årets hovednavn i 2018. Foto: Hans Jørgen Johansen

Hovednavn klar til festuge

Køge - 12. december 2017 kl. 15:04 Af Torben Thorsø

Bliver det denne gang Rasmus Seebach, Thomas Helmig, VolBeat eller en helt fjerde, der lukker festen på Torvet i Køge?

Det vil i så fald vække begejstring og være en ekstra julegave til mange af de besøgende på Køge Festuges facebook-side, hvor gætterierne ér i fuld gang med de tre nævnte navne som nogle af favoritterne på den lange ønskeliste.

Det sker i forbindelse med, at Køge Festuge melder klar til, at man på mandag vil afsløre hvem der er årets hovednavn til festen i Køge.

Det er tidligt i forhold til andre år og Per Stenberg, der er formand for foreningen Køge Festival, som står bag festugen fortæller, at med den gode opbakning, der er fra erhvervslivet, publikum og andre parter i Køge, så har man i år turdet tage chancen med at booke et hovenavn tidligt i processen.

- Uden sponsorere og vores festuge-partnere var vi her slet ikke, så vi er glade for, at man tror så meget på Køge Festuge, at man gerne vil bakke op om begivenheden, fortæller han.

Køge Festuge regner med at offentliggøre hovednavnet til Køge Festuge på mandag klokken 19.00. Her kan man på deres Facebook-side følge en udsendelse, der også fortæller nærmere om arbejdet med festugen og den partner-aftale, der for eksempel gør det muligt at købe VIP-billetter til arrangementet, der som altid ligger i uge 35.