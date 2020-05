Hotelejer Keld Olsen må se langt efter kunder i øjeblikket, men håber at sommeren vil byde på et stort antal danske gæster, der vil ud og opleve sommerlandet.

Hotelejer kan skimte lyset

- Det har de faktisk været tilfredse med, for folk ved godt, at det er en nødsituation, siger Keld Olsen.

Nu bliver afstandskravet sat ned til én meter mellem hver person og det glæder ham, men til gengæld bekymrer det ham, hvis regeringen fastholder, at der skal være fire kvadratmeter for hver person i restauranten, når de åbner i næste uge.

- Det betyder jo, at fire mennesker omkring et bord så vil optage 16 kvadratmeter, eller at seks personer vil optage 26 kvadratmeter. Det hænger jo slet ikke sammen, påpeger han og udtrykker håb om, at man vil se på den del før restauranter får lov at åbne igen.