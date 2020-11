Hotel vil udvide og fordoble antallet af værelser

Helt konkret skal lokalplanen kunne tillade opførelsen af en tværgående længe, som bygges til hotellet i den sydlige ende af den nuværende bygning. Mens den eksisterende bygning i dag er 12,5 meter høj, vil lokalplanforslaget derimod give mulighed for at opføre tilbygningen i 15 meters højde og 3,5 etager.

Bemærkningerne rummer bekymringer om særligt parkeringssituationen, byggehøjde og mulige indbliksgener. Dertil kommer, at der også er indsigelse mod en eventuel mulighed for cafe eller bar på øverste etage af tilbygningen.

Særligt den foreslåede byggehøjde på 15 meter samt parkeringssituationen og sænkelse af p-kravet møder modstand i indsigelserne fra naboer og genboer. De påpeger, at der ved julefrokoster og andre større arrangementer allerede er for mange biler i området, hvilket skaber gener på de nærliggende veje.

Omvendt peger lokalplanforslaget på, at der kun skal anlægges 0,5 parkeringsplads per værelse mod hidtil én parkeringsplads per værelse, og at reduktionen foreslås, da byrådet vurderer, at beliggenheden tæt på Køge Station vil reducere behovet for parkering.