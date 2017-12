25-årige Casper Christiansen mente, at det var frivilligt, men Retten i Roskilde valgte at tro på kvindens forklaring om, at hun var blevet voldtaget. Foto: Katrine Wied

Hot or Not: 25-årig dømt for voldtægt på første date

Køge - 16. december 2017 kl. 13:32 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han påstod, at det var frivilligt, men kvinden forklarede, at hun følte sig som lammet, da et stævnemøde forvandlede sig til voldtægt. Nu er den tiltalte Casper Christiansen kendt skyldig og idømt en fængselsstraf på to år og seks måneder af Retten i Roskilde. Det skriver DAGBLADET Køge.

De to mødte hinanden via datingsiden Hot og Not og aftalte at mødes efter at have skrevet sammen i nogle måneder. Men mens den 25-årige mand beskrev en romantisk aften, der udviklede sig seksuelt, fortalte kvinden om et seksuelt overgreb og voldtægt. Kvinden forklarede, at hun havde sagt nej, men ellers følte sig som om hendes hoved og krop ikke ville samarbejde.