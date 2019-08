Se billedserie Flere familier anskaffer sig mere end en bil i Danmark. Jeg har interviewet Peter Kjær Hansen, vis familie har to el-biler i garagen Foto: Kenn Thomsen

Hos familien Kjær Hansen skåner de klimaet med to el-biler

Køge - 11. august 2019 kl. 17:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hastrup: Flere familier i Danmarks mindre byer har inden for de sidste ti år anskaffet sig mere end en bil. I følge Danmarks Statistik skyldes det, at butikker, posthuse og sygehuse rykker til de større byer. DAGBLADET spørger familierne selv.

På en villavej lidt uden for Køges bymidte bor Peter Kjær Hansen i en typisk parcelhusvilla med sin kone, to børn, en kat og to biler i garagen.

- Det er halvandet år siden, vi får bil nummer to, og det var egentlig fordi, der var for mange eksempler, hvor Kirsten skulle bruge bilen på arbejde, og jeg skulle til møde i Jylland. Mit arbejde gør, at jeg skal til trekantsområdet en gang i kvartalet. Og jeg har også møder omkring på Sjælland, siger Peter Kjær Hansen.

I torsdags bragte Dagbladet nyheden om, at flere danskere inden for de sidste ti år har anskaffet sig bil nummer to og tre. På landsplan gælder det 147.500 familier, og i Køge har 6184 familier nu mere end en bil. Det stritter med Køges Strategiske Energiplan, som ellers vil have flere fra bilen over i den kollektive trafik fra 2025.

Et grønt valg

Udover at være almindelig familiefar er Peter Kjær Hansen også gruppeformand for Alternativet i Køge, som særligt viser sig i hans grønne valg i privaten. De havde en diesel-bil i nogle år, fordi hans kone arbejdede i Nakskov, men for fem år siden får hun job i Roskilde, så de skifter til en el-bil. Og for halvandet år siden anskaffer familien sig bil nummer to.

- Det er fordi, der hvor min konses arbejde ligger og med vores familieliv med små børn, hvor vi gerne skulle møde til tiden, så dur den offentlige transport for hendes vedkommende ikke. Det ville forlænge hendes transporttid med en halv time hver vej, og det ville blive for bøvlet for os. Så det er magelighed og lavpraktik, der også afgør det, siger Peter Kjær Hansen.

Med jeres centrale boligplacering i Køge, kan man så sige, at to biler ikke er nødvendigt?

- Ja, det kan man godt. Jeg tror også, at hvis du går en tur i vores kvarter hen ad aftenen, vil du se to og visse steder tre biler i carporten.

Hvorfor lige el-biler?

- Jeg tænker meget over det klimamæssige i det. Min kone gør også, men nok ikke nær så meget som mig. Og jeg ved godt, at el-bilen har fået meget hug det sidste stykke tid for ikke at være helt så grøn. Og til det må jeg bare sige, at der er mange politiske interesser. Jeg medgiver dog, at en el-bil fra den bliver produceret, og til den kører udover rampen, sammenlignet med diesel-bilen er en forskel i diesel-bilens favør. Så når den forlader fabrikken, så er el-bilen mere beskidt end diesel-bilen. Men når man så begynder at køre i den, så tipper regnestykket over til el-bilens fordel.

Hvor lang tid tager det dig at køre til dine møder i Jylland?

- Med fuld tank kan jeg køre til Nyborg, hvor jeg oplader cirka en halv time og kører så til trekantsområdet til mit møde. Mens jeg er i møde, oplader jeg bilen fuldt, hvorefter jeg så kan køre tilbage til Nyborg og lade en halv time, og så kan jeg køre hjem til Køge. Min transporttid bliver forlænget med cirka en time.

Med den ekstra times transporttid kan du så ikke ligeså godt tage toget?

- Det ville tage en smule længere tid, fordi jeg enten skal cykle eller tage bussen herhjemme fra og til stationen. Men tidsmæssigt er det næsten det samme som med det offentlige, så jo, og den gør da ondt, hvis jeg nu skal smage min egen politiske medicin.

Hvad mener du om, at din kone ikke bare tager toget?

- Jeg så da selvfølgelig gerne, at hun i stedet hældte til den offentlige transport. Der sidder da mange, der pendler i biler alene til både Roskilde og København, så mit politikersvar er da, at jeg håber flere vil benytte sig af samkørselsmulighederne, som også ville give mindre trængsel på vejene, svarer Peter Kjær Hansen.

Hvad tænker du som almindelig borger om, at folk på trods viden om klimaet anskaffer sig flere biler?

- Det er trist. Men vi er jo relativt rige i vores samfund, så den frihed, vi vil have, den køber vi jo bare. Det er der i hvert fald mange, der kan gøre og i et omfang også mig selv. Og det giver da stof til eftertanke.

Hvad skal der til, før I fravælger bilerne?

- Deleordninger, hvor jeg eksempelvis ville kunne låne naboens bil, når han ikke selv skal bruge den. Vi bliver jo mere individuelle, men fællesskabet ville ændre nogle ting.

