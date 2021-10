Se billedserie Celina har fuld fart på, mens træner Bettina Andersen byder ind med gode råd ved gårsdagens håndboldtræning hos Indsatsstyrkerne i Køge Håndbold, et hold for børn og unge med forskellige udviklingshandicaps. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Hopskud og highfives hos Indssatstyrkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hopskud og highfives hos Indssatstyrkerne

Køge - 13. oktober 2021 kl. 19:04 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

I bund og grund er Bettina Andersen fløjtende ligeglad med, om det er håndbold, fodbold eller noget tredje, som de gæve spillere med udviklingshandicap dyrker.

Mest af alt handler det, om at unge med forskellige fysiske, psykiske og motoriske udfordringer kommer ud af deres værelser, bliver en del af et fællesskab og får rørt sig. Og ikke mindst at de oplever glæde over at lykkes, mener Bettina Andersen, der sammen med Søren Andersen er træner for holdet "Lykkeliga Køge Håndbold Indsatsstyrkerne."

Et hold bestående af en gruppe børn og unge, der har mødt bump på vejen i livet, men som sandelig giver den alt, hvad den kan trække på håndboldbanen.

Tirsdag havde holdet indbudt både borgmester Marie Stærke (S), kultur- og idrætsudvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) og avisen til åben træning.

- Vi har besøg i dag af nogen, som tager billeder og skriver til avisen. Men I er jo stjerner, så det er I helt vant til, siger Bettina til spillerne, da de samles i rundkreds, inden træningen.

- Vi vil dem rigtig meget Opmuntring og skulderklap er der til overflod. Langt hen ad vejen handler det om at spore sig ind på, hvordan de unge har haft det den pågældende dag, fremhæver både Bettina og Søren. For det skal også kunne rummes, hvis håndboldspillerne har haft det svært og ikke er i det bedste humør.

- Sørens og min fornemste opgave er at mærke de unge og være der for dem. Og ikke mindst vise, at vi vil dem rigtig meget. Det er så dejligt at se, hvor gode indbyrdes de er ved hinanden, siger Bettina Andersen og fortsætter:

- Hvis nogen har en dårlig dag, så tager vi en sludder med dem. For det er helt okay at have en off day. Det giver vi plads til, og så plejer det gode humør elles at komme stille og roligt, når vi går i gang. Og hvis ikke det gør det, er det også helt okay, siger hun videre.

Søren Andersen har i mange år været fysisk træner i Køge Håndbold, og han står da også for opvarmning og de indledende øvelser. Selv borgmesteren må ned i planken sammen med holdet, inden det er tid at spille håndbold. Den ugentlige træning kører da også efter en nogenlunde fast skabelon, fortæller Søren Andersen, som oplever, at de unge ofte har brug for kontinuitet og struktur.

- Vi prøver at gøre det i faste rammer, så vi altid samles i rundkreds og snakker lidt, dernæst laver nogle øvelser og så spiller til sidst. Det skaber noget struktur, og det kan vi mærke, at de behøver, siger Søren Andersen og fortsætter:

- Det bedste er helt klart, at de er en del af et hold, og at de kan mærke, at de bliver accepteret. De yder, hvad de kan, og det er der plads til. For Bettina og jeg handler det om, at de skal have verdens bedste dag, hver tirsdag når de kommer til træning, siger Søren Andersen.

Manglede borgmestertackling Efter træningen samles de igen til en snak om dagens begivenheder. Og fra en af de nyere spillere hos Indsatsstyrkerne, Celina, er der en lille fortrydelse, lader hun forsamlingen vide:

- Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke fik tacklet borgmesteren. Du må komme igen, så jeg kan tackle dig en anden gang, siger Celina henvendt til Marie Stærke, der straks bryder ud i latter sammen med resten af rundkredsen.

Marie Stærke tager da også en særdeles positiv oplevelse med videre fra håndboldtræningen

- Jeg bliver utrolig glad over at se, hvor gode de er ved hinanden, og hvordan de alle rummer hinanden så godt. Det gælder også de fantastiske trænere, Bettina og Søren. Jeg synes, det er et perfekt eksempel på, hvordan der er plads til alle i idrætsforeningerne, siger en lettere forpustet Marie Stærke efter godt en times hård træning hos Indssatsstyrkerne, inden hun skal videre til møde på rådhuset.

Indsatsstyrkerne takker derpå for deltagelsen, og overordnet set er der da også god plads til flere "prøvespillere" på holdet, fortæller Bettina Andersen. For alle børn og unge med forskellige udviklingshandicaps er mere end velkomne hos Indssatsstyrkerne; også borgere i kørestol.

Og så er det ellers mindre vigtigt, hvem man er, og hvad man hedder, og hvor man bor.

For bare det at komme ud af værelset, blive en del af fællesskabet og få nogle gode oplevelser sammen; det er der ikke meget, der slår, mener man hos Køge Håndbolds Indsatsstyrkerne.