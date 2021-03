Se billedserie Klubben If Frem Havkajak fra Bjæverskov fortæller at der nu er plads til fere i havkajakken. Privatfoto

Hop i havkajakken

Køge - 29. marts 2021 kl. 16:05 Kontakt redaktionen

På vandet: Foråret er for alvor lige om hjørnet og sæsonen for aktiviteter på vandet står for døren. Skal du med på vandet i år i havkajak eller på SUP, så er det nu du skal gribe chancen og sikre dig plads på begynderholdene i IF Frem Havkajak.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra klubben.

Nye roere får lært grundlæggende færdigheder i kajakken og får også prøvet kræfter med forskellige redninger, øvelser og aktiviteter på vandet. Opstart foregår på små hold og følger myndighedernes retningslinjerne for Corona-sikker træning. Det betyder også, at der i 2021 er et mere begrænset antal pladser end normalt. Vil man være sikker på at komme på hold, er det derfor en god ide at tilmelde sig hurtigt.

Klubben starter nye almindelige hold tirsdag, onsdag og torsdag i foråret 2021 midten af maj. Træningen foregår over 6-7 uger og det betyder, at man kan have gennemgået sin friroeruddannelse omkring sommerferien. Klubben tilbyder mulighed for at opnå færdighederne til IPP2/ DGI Havkajakroer 1.

IF Frem Havkajak er en mindre klub med omkring 60 medlemmer og har tilhørsforhold i friluftsafdelingen i IF Frem Bjæverskov. Klubplads ligger dog ved Søndre Strand i Køge, hvorfra alle aktiviteterne udgår. Klubben råder over omkring 20 fuldt udstyrede klubkajakker af forskellige fabrikater og størrelser, så der er noget for en hver smag. En del medlemmer ror i egen kajak. Klubben har to aftenhold i havkajak, så der er altid mulighed for at finde nogle til at tage på tur med. Der er desuden hold for Stand Up Paddleboarde´re. Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte klubben og høre, hvordan du selv kommer i gang.

