Holocaustoverleveren Joop blev hædret af kronprinsen og Red Barnet

84-årige Joop Vos blev onsdag formiddag tildelt Red Barnet Danmarks ærespris af kronprins Frederik for sine mange års hårde arbejde for at udbrede kendskabet til børn af krigs psykiske udfordringer. Joop overlevede sammen med sin mor og far selv halvandet år i KZ-lejr og kom siden til Danmark i september 1945. Foto: Emil Helms/Scanpix 2020

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix