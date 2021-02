Holdt ulovligt åbent: Det kostede dem dyrt

Klokken 13.00 lagde politiet vejen forbi en antikvitetsforretning i Køge, som på sociale medier havde tilkendegivet, at de ville åbne forretningen mandag klokken 12.00. Patruljen fandt butikken åben og traf ejeren og en ansat på stedet.

De var begge utilfredse med politiets tilstedeværelse og filmede også her betjentene, mens de arbejdede. Virksomheden blev sigtet for at holde åben, men indehaveren påberåbte sig retten til at holde åben.