Hør om djævelen i Køge

På en grønmalet husmus på hjørnet af Køge Torv hænger et skilt med påskriften: »Her huserede Køge Huskors 1608-1615«.

En for mange mennesker noget gådefuld sætning.

Slår man Køge Huskors op, finder man ud af, at det er navnet på et lille skrift, en kvinde ved navn Anna Bartskær skrev i 1600-tallet om en række mystiske begivenheder, hun havde oplevet i netop det hus.

Mellem 10 og 20 kvinder endte på bålet på galgebakken uden for Køge.

Det er disse begivenheder, der kastes nyt lys over i podcasten »Da djævlen kom til byen«, der lige er udkommet.

- Selvom begivenhederne ligger mere end 400 år tilbage i tiden, og vi ved meget lidt om dem, bliver historien ved med at dukke op, fortæller radiodokumentarist, Lea Linstow i en pressemeddelelse.

- Og den bliver ved med at ryste og fascinere.

Fremtidens katastrofer

I løbet af seriens seks afsnit, hører vi blandt andre Jan Hansen fortælle om at forberede sig på de katastrofer, han forestiller sig vil indtræffe i fremtiden, og Lærke Ebbe fortælle om at være i shamanlære i Sydafrika og komme hjem til et magi-forskrækket Danmark.