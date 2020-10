Højere gebyrer: Nu bliver det dyrere at få hentet affaldet

Fra næste år bliver det noget dyrere for borgerne i Køge Kommune at få hentet deres affald , da en række af affaldsgebyrerne kommer til at stige. Foto: Anders Fallesen

Køge - 29. oktober 2020 kl. 17:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

For en familie i Køge med den mellemste størrelse beholder til mad- og restaffald på 240 liter bliver det nu cirka 500 kroner dyrere om året at få hentet affald.

Det vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, efter at et enigt byråd i denne uge godkendte en stigning på affaldsgebyrerne for 2021.

Helt konkret vurderer forvaltningen, at den førnævnte families samlede affaldsgebyr stiger fra 3.742,5 kroner til 4.277,50 kroner årligt. Altså en stigning på 535 kroner inklusiv moms.

Kigger man på listen over de nye gebyrer, er det en række forskellige tømningsfrekvenser og affaldstyper, der bliver ramt af stigningerne. For eksempel bliver det dyrere at få tømt en 18 kubikmeter stor papircontainer, ligesom gebyret for at få afhentet pap fra en 660 liter beholder også stiger.

I et bilag til sagens dagsordenen på kommunens hjemmeside kan man se alle de nye affaldsgebyrer, som træder i kraft fra næste år.

Nødt til at kræve mere At der er behov for at gøre det dyrere at få hentet affald, skyldes ifølge Køge Kommune udviklingen i markedspriserne på papir, pap, plast, glas og metal, som fortsætter med falde.

- Det er mest begrundet i at, priserne på det, vi samler sammen ind, desværre falder. Når vi skal sælge glas, aviser eller andre ting, så kommer der færre penge tilbage, i forhold til dem vi giver ud. Derfor er vi nødt til at kræve nogle flere penge, forklarer Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget.

Han peger dog på, at der fremover kommer nye muligheder for at få hentet affald. Eksempelvis at få containere til pap, både på jorden og nedgravet.

- Det håber jeg vil løse nogle problemer for de folk, der har problemer med pap, siger Rolskov og understreger, at udvalget løbende vil evaluere affaldsområdet og gebyrerne.

Ifølge forvaltningen er det også erfaringer fra implementeringen af nye affaldsordninger for både en- og flerfamilieboliger, som har givet anledning til at foretage ændringer i affaldsgebyrerne.

- For en bolig med fælles affaldsløsning vil der også være tale om en stigning, men stigningen vil afhænge stærkt af den konkrete sammensætning af antal boliger, antal og størrelse af beholdere og tømmefrekvenser, forklarer forvaltningen i sagens dagsorden.