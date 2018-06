Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune forventer mindreudgifter for 10,7 millioner grundet især faldende udgifter til kontanthjælp. Foto: Elmer Madsen

Høj beskæftigelse sikrer solidt økonomisk fundament

Køge - 01. juni 2018 kl. 05:29 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens flere politiske udvalg kæmper hårdt for at få de økonomiske ender til at mødes, er økonomien i Køge Kommunes social- og arbejdsmarkedsudvalg anderledes robust, skriver DAGBLADET.

Det viser udvalgets 2. økonomiske redegørelse, som politikerne nu har godkendt. Der er nærmere bestemt forventede mindreudgifter på 10,7 millioner kroner for andet kvartal, hvilket i høj grad kan tilskrives Køge Kommunes høje beskæftigelse. Ledigheden er således på blot 3,7 procent i kommunen mod det landsdækkende gennemsnit på 4,2.

Tendensen er dermed den samme som i de forgangne år; den høje beskæftigelse er med til at lukke andre økonomiske huller, fortæller social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Lissie Kirk (S). Det er især et fald i antallet af kontantshjælpsmodtagere, der har indvirkning på tallene, påpeger hun og kalder den anden økonomiske redegørelse for »overordnet positiv.«

Et blik på tallene, som Velfærdsforvaltningen har udarbejdet, viser da også, at »antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet betydeligt de seneste år og nu er det laveste siden 2007/2008, når der samtidig korrigeres for, at der siden da både er indført uddannelseshjælp

og integrationsydelse for ledige, der tidligere var på kontanthjælp. Området forventes foreløbigt at kunne reduceres med 20 millioner kroner,« skriver Velfærdsforvaltningen i et bilag.

