Hjertevarm protest imod lukning af bosted

Køge - 10. september 2019 kl. 14:46 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om det kun handler om syv beboere på institutionen Føllehavegård, var et flertal af pårørende, beboere, Køge-borgere og medarbejdere fra Agerbækhuse mandag eftermiddag mødt op for at stå ved deres mening om, at stedet ikke bør lukke. De stod i sjaskende regnvejr med smil, sang og positive tanker.

Pia Damgård, mor til Niels Damgård på Føllehavegård, havde endda taget sin søn med.

- Niels bor jo ude på Føllehavegård, og han er nærmest selvskrevet til at være her i dag, synes jeg. Vi står her, fordi vi gerne vil have at politikerne lytter til os, og at de behandler den her sag på et oplyst grundlag. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man skal ødelægge en familie, der har boet sammen i årtier, siger hun til DAGBLADET.

I mængden stod også Ulla Fougt, vis søn bor på Agerbækhuse.

Høje forventninger

- Jeg synes, det er fantastisk at så mange er mødt op, og hvis politikerne gør noget som helst, som ikke passer os, så bliver der rag i den. Denne gang er det Føllehavegård, og måske er det resten af Agerbækhuse næste gang. Det er ikke sjovt. Det er simpelthen kynisk, synes jeg, siger Ulla Fougt.

De fremmødte medarbejdere fra Agerbækhuse ville helst ikke udtale sig til pressen, men de havde stået for at skrive en sang, der meget fint satte ord på det hele, lød det fra dem. En af dem havde endda medbragt en guitar for at spille til fællessangen. De over 40 mennesker havde samlet sig en halv time inden udvalgsmødets start. Forhåbningen var nemlig, at politikerne kiggede ned i Rådhusgården for at høre sangen og få en lille gave med op, sagde formanden i pårørenderådet, Inge Bertelsen.

- Jeg har taget nogle medlemsblade fra Landsforeningen LEV og en pose skolekridt med, for at vise, at de trænger til at læse lidt mere på lektien, sagde hun.

I mængden var også formanden i Køge Kommunes handicapråd, Lars Kunov. Han kom med høje forventninger til politikernes beslutning på eftermiddagens møde.

- Jeg har en klar forventning om, at man nu beder forvaltningen om, at lave forslag til, hvordan det her kan lade sig gøre, så man har et grundlag for at træffe en ordentlig beslutning, siger han.

Med kun et kvarter til mødets start gik døren til rådhuset op, og ud kom formanden i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Lissie Kirk (S), og udvalgsmedlem Ali Ünsal (V). Og straks begyndte de fremmødte at synge. Som sangen skred frem blev politikernes smil til alvorlige miner.

- Sig mig, hvordan det kan være, at vi skal svigtes igen og igen, blev der sunget i kor.

- Jeg synes, det er rigtig godt, at I er kommet. Jeg har tidligere også sagt, at det er godt, at I giver lyd fra jer om, at det her, synes I ikke om. Og så må vi se, hvad udvalget når frem til. Jeg kan ikke love noget den ene eller den anden vej. Men os der var til stede på Føllehavegård i torsdags - det har gjort stort indtryk på os, sagde Lissie Kirk og begyndte at bevæge sig indenfor.

- Husk nu, at se muligheder. Der er masser af dem, og det kan lade sig gøre, sagde Lars Kunov højt, så alle hørte det.

- Vi gør, hvad vi kan, svarede Lissie Kirk og forsvandt ind på rådhuset.

Hjertevarm regnsvejrsdag

Missionen blev dermed fuldført. Alle begyndte derfor ligeså stille at traske hjem ad i vådt tøj og med høje forventninger. Jacob Larsen, lillebror til en beboer på Føllehavegård, stod blandt andre tilbage med en varm følelse i kroppen.

- Jeg synes, det er hjertevarmende med det fremmøde, og måske lidt det man savner i Køge i dag - hjerterum.

Hans bror, Thomas Larsen, har boet på Føllehavegård i over 30 år, så hvis stedet lukker vil det være en stor sorg for hele familien. Det er Inge Hesselund enig i. Hun er borger i Lellinge og ven til Thomas Larsen.

- Jeg besøger sommetider Thomas, og oplever hver gang, jeg kommer ind på Føllehavegård, at det er et hjem og ikke en institution.

Det passer heller ikke med det Marie Stærke (S) siger, når hun siger, at alle borgere i kommunen skal behandles værdigt, og det så ikke inkluderer de handicappede, siger hun.

Beslutningen på gårsdagens møde blev at udsætte sagen om Føllehavegårds fremtid. Udvalget lægger nu op til dialog med pårørende og Handicaprådet, skriver de i en sms til DAGBLADET, hvor de frasiger sig at kommentere sagen yderligere.

