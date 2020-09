Hjerterum og musik i blomsterparken

Hjerterum er et nyt bud på at tage ordet 'intimkoncert' så bogstaveligt som muligt. I hjerterummet lukker Frederik Hertz musikere ind, som han holder af og ser op til, Det bliver til korte, men store live-sessions i øjenhøjde, fortæller han:

Gæsterne til det første Hjerterum er Kristoffer Rander (Fusia), Stephanie Meincke, Malthe Scheel (Don't Feel Bad For Feeling Bad og Blåøjet), Karoline Funder, Iris Poparic (Va Va Voom), Emma Tønner, Andreas Brunsgaard og Jonathan & Sebastian Schmidt.

- Vi glæder os til at lukke jer ind i vores Hjerterum, siger initiativtageren, der selv er musiker, sangskriver og studerende ved MGK Sjælland og musikvidenskab på Købehavns Universitet.

Fra klokken 15 lørdag eftermiddag vild er være omkring to og en halv times musik i den smukke park, hvor der altså er mulighed for at opleve morgendagens talenter.