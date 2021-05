Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn markerede 76-året for Danmarks Befrielse med en lille rundtur, hvor blandt andre borgmester Marie Stærke var med. Foto: Jens Lynge

Hjemmeværnet markerede befrielsen

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn markerede 76-året for Danmarks Befrielse med en stille og våd "rundtur" i Køgeområdet. Det foregik på coronamanér i en sluttet kreds, fortæller næstformand Bruno Juul.

Kl. 18 startede en ceremoni på Herfølge Kirkegård, hvor gravmælet over modstandsmanden Carl Sejer Jensen er placeret. Gravstenen er rejst af hans kammerater i Frihedsbevægelsen, og graven er i øvrigt fredet. Hjemmeværnsforeningens formand, Torben Hansson, talte og lagde krans. Foreningsfanen blev sænket, faneløjtnanten, Anders Lund Rasmussen, sendte på værdig vis en hilsen med sin sabel. Borgmester Marie Stærke, der også lagde blomster, deltog fra start til slut. Afslutningen på ceremonien var en meget smuk fanfare "Danmarks sidste honnør" spillet på trompet af Jens Elmquist.

Rundturen gik videre til Ny Sct. Nicolai Kirkegård, hvor SOE-agenten Erik Boelskov ligger begravet. Erik Boelskovs far var øvrigt skoleinspektør på Tøxens Skole i Køge. Erik Boelskov følte sig truet af tyskerne og gik over isen til Sverige, hvorfra han kom videre til England og fik sin faldskærms- og agentuddannelse. Han sprang senere ud med faldskærm ved Hvidsten Kro og endte på Frederiksberg, hvor han sammen med andre skulle gøre klar til sprængningsaktioner. Boelskov omkom, da en bombe sprang i utide.

Ceremonien fra Herfølge Kirkegård blev gentaget, og her sluttede Chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland, oberstløjtnant Peter Serup sig til deltagerne. Også medlemmer af Boelskov-familien havde fundet vej til kirkegården og overværede ceremonien.

Kl. 19 nåede delegationen frem til skulpturen "Varme Hænder" - rejst af Hjemmeværnsforeningen i 2018 på det grønne område ved Åhavnen i Køge. Her sluttede Israels Ambassadør i Danmark, Benny Dagan, og hustruen Irit, sig til ceremonien. Køges egen jødiske repræsentant - den 85-årige Joop Vos - var nu blandt deltagerne. Joop Vos er ved sin foredragsvirksomhed blandt andet kendt af mange af Køges skolebørn, som han fortæller om sit ophold i KZ-lejren Bergen-Belsen.

Sidste stop blev den nye 5-maj-mindesten ved Køge Å/Ellebækken. Frihedsbudskabet gjaldede ud over Køge Å, kranse og blomster blev lagt. Frihedens flamme blafrede på hver sin side af mindestenen.

- Markeringen af befrielsesdagen skal også erindre os alle om, at man ikke må tage frihed og demokrati for en given ting, slutter Bruno Juul.