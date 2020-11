Hjælpepakke til skoler

Covid-19 betyder at vi skal holde større afstand til hinanden, være færre mennesker i samme lokale og indføre høje krav for hygiejne og god rengøring. Det er nødvendige vilkår som skal efterleves alle steder, også på Køge Kommunes aftenskoler. Og det gøres med glæde, men ikke uden udfordringer da der er helt særlige regler for, hvordan skolerne må bruge deres tilskud.

De må herudover benytte det kommunale tilskud til indkøb af for eksempel værnemidler i forlængelse af covid-19. Aftenskolerne må nu også benytte det kommunale tilskud til at afholde udgifter til leje af større private lokaler til undervisningsformål således at aftenskolerne kan imødekomme de aktuelle afstandskrav. Dette selvom kommunen har egnede lokaler til undervisning, som aftenskolerne normalt benytter.

- Det betyder rigtig meget, at aftenskolerne kan blive ved med at undervise på trods af den situation, vi befinder os i. Det er vigtigt at vi får tingene til at passe ind, frem for blot at sætte os og vente på det går over. Ingen ved jo hvor lang tid denne undtagelsestilstand varer, konstaterer Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge.