Hjælp til trængte foreninger

Køge - 02. april 2020

Kommunen forlænger nu frist for afleveringer af foreningers årsregnskaber, så de ikke glipper aktivitets- og kursustilskud

I sidste uge varslede politikerne i Kultur- og Idrætsudvalget, at man ville forsøge at finde måder at støtte kommunens foreninger, der er hårdt presset på grund af situationen med coronavirus. #Udvalget er nu klar med de første tiltag, der skal gøre livet lidt lettere for foreningerne, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det er et krav for folkeoplysende foreninger, at foreningens årsregnskab skal godkendes på en generalforsamling, for at forvaltningen kan udbetale aktivitets- og kursustilskud til dem.

Da det hverken er muligt eller forsvarligt for foreningerne at afholde generalforsamlinger i øjeblikket, har Kultur- og Idrætsudvalget forlænget fristen for afleveringer af årsregnskaber for 2019 til den 1. juli 2020, oplyser kommunen i pressemeddelelsen.

Ligeledes besluttede udvalget, at fristen for aflevering af ansøgninger til Eliteidrætspuljen og Udviklingspuljen udsættes til den 1. juli 2020.

- Som udvalg er det en af vores vigtigste opgaver at sikre, at foreninger og kulturlivet har de bedste forudsætninger for at komme godt ud på den anden side, udtaler kultur- og idrætsudvalgsformand, Anders Ladegaard Bork (DF) i pressemeddelelsen:

Han fortsætter:

- Vi gør, hvad vi kan inden for de gældende rammer, men vi er også meget opmærksomme på, om der kommer udmeldinger fra centralt hold, der giver os nye muligheder for at understøtte kultur- og idrætslivet.