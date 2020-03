- Børn og unges problemer forsvinder jo ikke, bare fordi samfundet er lukket ned, siger formand for Børneudvalget, Pernille Sylvest (S). Arkivfoto

Hjælp til sårbare familier: Mere åben rådgivning på telefonen

25. marts 2020

Imens der er fysisk lukket på Køge Rådhus, har Familiecenter Køges åbne anonyme rådgivning udvidet den telefoniske åbningstid, så forældre, børn og unge hver dag kan få rådgivende og motiverende samtaler.

Bekymringer og komplekse problemstillinger forsvinder ikke i disse tider, hvor Coronavirussen tvinger de fleste af os til at fravige vores normale hverdag. Måske snarere tværtimod. Derfor har Familiecenteret i Køge Kommune valgt at udvide tilbuddet om rådgivende og motiverende samtaler til forældre, børn og unge, som har behov for lidt ekstra støtte. Således er den åbne anonyme rådgivning i regi af Familiecenteret åbent hver dag klokken 10-13 på telefon, hvor voksne, børn og unge kan komme i kontakt med en socialrådgiver til samtaler om emner som eksempelvis trivsel og udvikling, angstsymptomer, skilsmisse og samvær, ungdomsproblemer eller kriser som følge af misbrug, sygdom eller død.

- Mange oplever lige nu, det hele er lidt ekstra svært, når hverdagen i forbindelse med Covid-19 pludselig ser meget anderledes ud end den plejer. Og det er vigtigt, at der er nogen at tale med i en situation, som den vi står i lige nu. Derfor står vi klar med rådgivning og vejledning i forhold til for eksempel familierelaterede problemer, konflikter eller angstsymptomer, siger formand for Børneudvalget, Pernille Sylvest (S).

Telefonen er åben for både børn og unge under 18 år samt for forældre.

- Børn og unges problemer forsvinder jo ikke, bare fordi samfundet er lukket ned. Derfor er det ekstra vigtigt, at de er opmærksomme på denne mulighed.

Den åbne anonyme rådgivning i Familiecenter Køge har under den fysiske nedlukning af Rådhuset åbent alle hverdage 10-13 og varetages af de forebyggende rådgivere, som er uddannede socialrådgivere.

