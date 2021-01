Artiklen: Hjælp til med at skabe den nye handicappolitik

Hjælp til med at skabe den nye handicappolitik

Har du input til, hvad der kan gøre hverdagen bedre for handicappede borgere i Køge Kommune?

Under alle omstændigheder vil Køge Kommune meget gerne høre dine forslag og ideer, når man her i januar holder seks online workshops, som skal danne grundlag for Køge Kommunes kommende handicappolitik.