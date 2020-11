Hjælp en udsat familie til jul

Lige som sidste år er der sat et juletræ op i Wika Meny på Gymnasievej, hvor børn fra socialt udsatte familier kan skrive deres julegaveønsker og håbe på at få dem opfyldt, og i år er samme mulighed der også i Føtex i Ølbycentret.

Børnene kan skrive op til tre ønsker på en juleengel og hænge ønskesedlen op på juletræet i Wika eller på jule-ønsketavlet i Føtex, og så er tanken, at alle, der har lyst til at give en hjælpende hånd til en udsat familie, kan være med til at opfylde ønskerne.

- Det er for de familier, der har svært ved at få råd til julegaver til deres børn, og jeg håber, at der er nogle gode folk, der vil være med til at give et socialt udsat barn en god jul, siger Connie Villingshøj, der er initiativtageren til det gode tiltag, og som har fået idéen fra filmen Paper Angels.