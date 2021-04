Se billedserie Kirkestræde er en af byens perler og flere scener fra Matador har været optaget på stædets toppede brosten. Foto: Torben Thorsø

Historisk stræde er guf for Matadorfans

Køge - 01. april 2021 kl. 19:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Den tidligere turistchef i Køge peger på, at byens Kirkestræde er et historisk hotspot.

Han kender nemlig købstaden som sin egen bukselomme, efter mange år som vidende guide på byvandringer, og han er derfor ikke i tvivl om, hvor man bør begynde turen rundt i Køge.

- Kirkestræde er virkelig en af byens perler og et must. Det er dels en meget charmerende gade med masser af historier og historier, siger Lars Nielsen, der gennem mange år var byens turistchef.

Han fortæller videre, hvordan strædet i sig selv er historisk og hvordan især fans af tv-serien Matador kan få en sjov oplevelse på turen:

- Der er jo først og fremmest huset i nr 6, hvor Agnes og Røde bliver gift og holder deres bryllupsfest. Det er en scene som de fleste kan huske fra serien. Lidt længere henne af gaden er der så kirken, hvor scenerne med Erik Skjerns bryllup er filmet indenfor, mens Ellen Skjerns bryllup er filmet udenfor.

De to lokationer er dog ikke de enste steder, hvor scener til serien er optaget.

- Lidt længere henne ad strædet kommer en lille, lidt overset, kirkegård til venstre. Det er faktisk her Hr. Stein gemmer sig for tyskerne i scenen, hvor Maude endelig tager sig sammen og hjælper ham med at flugte til Sverige, forklarer Lars Nielsen.

Han peger på, at forbindelsen til Sverige er tydelig flere steder i Køge, for eksempel ved Havnen, hvor mindesmærket »De varme hænder« er sat op.

Det er ikke kun som filmkulisse, at Kirkestræde har vist sit værd gennem tiderne.

- Som det næste stop på turen gennem strædet vil jeg gøre holdt ved »Smedegården«, der er den største ejendom i gaden, siger han og fortæller, hvordan bygningens markante gule maling på både mursten og træværk faktisk har lagt navn til et meget brugt mundheld.

- Man siger jo, at noget går over stok og sten, når det skal gå stærkt og her er har man altså ikke brugt at stå og fedte med malertape for at bruge flere farver på bygningen, siger Lars Nielsen med henvisning til at murværk og bindingsværk ellers ofte er malet i forskellige farver.

Han forklarer videre, hvordan den ens farve på Smedegården bunder i at da huset blev opført var det svært at skaffe egetræ i det gode kvalitet, der egentlig skulle til - da kongen havde taget det hele til flåden. Derfor malede man træet over i samme farve som resten af bygningen.

Det er også andet bemærkelsesværdigt kendetegn ved huset.

- Man skal lægge mærke til den snoede skorsten; et tegn på, at huset rummede en smed. Det var jo godt at vide, hvis man som fremmed kom til byen og skulle bruge en håndværker, siger han og påpeger, hvordan karetmageren også holdt til lidt længere henne ad Kirkestræde.

Lige ved siden af Sct. Nicolai Kirke, i folkemunde Køge kirke - der er en historie i sig selv - ligger så et lille hus, der også er værd at stoppe op ved.

Det stammer helt tilbage fra 1527 og er efter sigende Danmarks ældste, daterede bindingsværkshus.

Huset har været fredet i mere end 100 år og er i dag en del af Køge Bibliotek.

- Her skal man forestille sig, at der har boet en hel familie, som nok har været en del af byens fattige, siger Lars Nielsen om det lille hus, der kun har ét rum.

- Det er bare endnu en af de små perler, der er værd at se i Kirkestræde, bemærker Lars Nielsen, der kunne blive ved længe endnu.

Han agerer stadig byguide og glæder sig derfor til den dag, hvor VisitKøge igen kan tage de aktiviteter op.