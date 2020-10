I december 2019 var Køge Børneasyl tæt på lukning, men den historiske institutionen blev reddet, og nu er man heller ikke under skærpet tilsyn mere. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Historisk dagtilbud er fri for skærpet tilsyn

Køge - 13. oktober 2020 kl. 14:47 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

I december sidste år var Køge Børneasyl tæt på at miste sit økonomiske kommunale tilskud og dermed efter alt at dømme lukke. Lukningen blev flere gange anbefalet af både Børne- og Uddannelsesforvaltningen og et politisk flertal, der lagde sig op ad ordinære og uanmeldte tilsyn samt en længere periode, hvor den private integrerede daginstitution havde været under skærpet tilsyn.

I sidste ende ændrede politikerne dog holdning til sagen, og Køge Børneasyl fik en ekstra chance til at rette op på de udfordringer med manglende ledelse og børnenes trivsel, som forvaltningen havde peget på.

Den opgave har institutionen løst tilfredsstillende i 2020, og da politikerne i Børneudvalget i den seneste uge havde sagen oppe at vende igen, var der enighed om at følge forvaltningens anbefaling om, at Køge Børneasyl ikke længere skal være under skærpet tilsyn. Det glæder ikke overraskende på Kirkestræde, hvor dagtilbuddet hører hjemme.

- Det glæder mig selvfølgelig, at forvaltningen har indset, at der bliver arbejdet meget med det pædagogiske, og at vi har fået en ny leder og har et super engageret personale, som tager sig rigtig godt at vores børn, siger Louise Vigand Kryger, der er forældre og formand for bestyrelsen hos Køge Børneasyl.

- Det taler for sig selv Som følge af at den historiske daginstitution, der er fra 1856 og en af Danmarks ældste, fik en ekstra chance i år for at rette op på de problemer, forvaltningen havde påpeget, skulle Køge Børneasyl månedligt udarbejde og sende skriftlige handleplaner. De har ifølge Louise Vigan Kryger vist alle de positive ting, institutionen har arbejdet med den seneste tid.

- Og det taler for sig selv, understreger bestyrelsesformanden.

Hvordan har det været i 2020 at være under opsyn og skulle sende rapporter hver måned?

- Det har været en ekstra arbejdsbyrde for lederen og noget af personalet, som egentlig hellere ville bruge deres tid på at arbejde med børnene. Ikke desto mindre har vi gjort det arbejde, vi skulle gøre, for at bevise over for forvaltningen at der var styr på det, fortæller Louise Vigand Kryger.

Tidligere på sommeren kiggede politikerne i Børneudvalget på sagen om Køge Børneasyl, og der fik de generelt et positivt billede af udviklingen, siden den historiske daginstitution var tæt på at miste sit tilskud.

Ifølge forvaltningen var der nemlig sket en udvikling i arbejdet med læreplanen, ligesom der i foråret havde været tre uanmeldte tilsynsbesøg i februar, marts og maj, som alle viste, at der var sket en positiv udvikling.

På mødet i juli blev politikerne enige om, at Køge Børneasyl ikke længere behøvede at udarbejde de skriftelige handleplaner til forvaltningen, men beslutningen om det skærpede tilsyn blev udskudt til Børneudvalgets møde den 7. oktober.

Kigger fremad Spørger man bestyrelsen hos den historiske daginstitution, var det en forhastet beslutning, som flertallet af politikerne var ved at tage, da de lagde op til at lukke Køge Børneasyl.

- Hvis man ville gøre noget så drastisk og lukke en daginstitution i Køge, som er den ældste og en af de eneste private institutioner, ville jeg forvente, at den beslutning blev taget på et mere sikkert grundlag, end der var her, siger Louise Vigand Kryger og uddyber:

- Hvis man havde været så sikker, havde vi heller ikke fået de ekstra seks måneder af byrådet. Og de nu i alt ni måneder har vist, at man tog fejl. Det kan skyldes alle mulige ting, og det er ærgerligt, at det nåede dertil, men det tjener ikke nogen at kigge bagud, så nu kigger vi fremad.

