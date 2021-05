Se billedserie Byudviklingen i Køge Nord skal bruges i et nyt projekt, hvor Museum Sydøstdanmark har fået penge fra Velux Fonden til at sætte fortiden i spil, når der bygges for fremtiden. Foto: Museum Sydøstdanmark

Historien skal med ind i fremtiden

Køge - 28. maj 2021

Museer beskæftiger sig traditionelt med, hvad der tidligere er sket i et bestemt område. Men nu har Museum Sydøstdanmark fået fem millioner kroner, der skal bruges til at bringe historien ind i fremtiden.

Det sker i forbindelse med udbygningen af Køge Nord, hvor et nyt projekt vil omsætte arkæologiske fund og undersøgelser til problemstillinger, der er relevante for byudviklingen og den lokale identitet:

- I Køge Nord er der skabt basis for, at en masse mennesker skal finde et nyt fællesskab og i den forbindelse prøver vi at spejle, hvad vi allerede ved, historisk, om området i den fortsatte udvikling, som de nye bebyggelser er en del af, siger museumsinspektør Anna Severine Beck, der skal lede projektet, som har fået titlen »Tidslinjen. Anvendt arkæologi i Køge Nord«

Hun forklarer, hvordan de lovpligtige arkæologiske udgravninger ofte er det allerførste og ret konkrete skridt, der bliver taget i nybyggeri og udviklingsprojekter, men for det meste foregår udgravningerne uden videre kontakt med det, der sker omkring dem.

De historiske vidnesbyrd har dog et stort potentiale for at kunne sikre forbindelsen mellem det som er, og det som kommer.

- Det vil vi rigtig gerne udforske og udfolde i projektet, siger Anna Severine Beck.

Hun forklarer, at projektet skal udvikle en vandrerute, »Tidslinjen«, som kommer til at gå gennem både den »gamle« og den nye del af bebyggelserne i Ølsemagle.

Undervejs vil der være nogle »stoppesteder«, hvor områdets historie sættes i spil overfor beboerne.

Det nye er, at fremfor kun at fokusere på, hvad der tidligere har været i området, så bliver der også lagt op til, at man kan reflektere over vores fælles historie.

- Der vil ikke være rene svar, men lagt op til, at man kan sætte sig ned og arbejde videre med nogle tanker, siger Anna Severine Beck.

Det ligger endnu ikke helt fast, hvordan projektet konkret skal udformes - det er blandt andet det Anna Severine Beck skal i gang med at planlægge nu, hvor pengene fra Velux Fonden er i hus.

Det ligger dog allerede fast, hvad projektet gerne skulle munde ud i:

- Det skal være med til at skabe mere fællesskabsfølelse og identitet i området. Når man bevæger sig ad ruten får man »et prik på skulderen«, der gerne skal skabe større forståelse for hinandens liv i området.

Hos Museum Sydøstdanmark erd et en meget stolt museumsdirektør, der netop har fået nyheden om fondens donation.

- Man har i årevis på museerne forsøgt at inkludere lokalsamfundene, men trods god vilje og intentioner sker det sjældent. Simpelthen fordi det er rigtigt svært at finde en formel for hvordan man gør. Vi tror vi har fundet den og jeg er utrolig spændt på at se hvor godt den så virker. Samtidig er jeg overbevist om at det er det helt rigtige tidspunkt, corona har nemlig som en positiv bieffekt fået rigtigt mange til at interessere sig for deres nære historie. Og så er jeg iøvrigt stolt over at museet har så dygtige forskere ansat, at det kan udløse en så flot donation, siger museumsdirektør Keld Møller Hansen.

Der er stor anerkendese for museernes arbejde fra Velux Fonden, der har doneret de mange penge til projektet i Køge Nord - samt til to andre museumsprojekter i henholdsvis Lyngby og kolding.

- Museerne spiller en vital rolle for udviklingen af vores demokratiske samtale og medborgskab. Årets tre vindende projekter viser, hvad museerne kan, når de er bedst: Skabe solid forskningsfunderet viden om fortidens kulturhistorie og kunst og løfte den ind i nutiden på inddragende måder og åbne for spørgsmål og dialog med de besøgende om deres egen nutid og fremtid. Resultaterne er ikke givet på forhånd, men skabes i mødet mellem museum og besøgende, siger Henrik Tronier, der er programchef for Velux Fondens humanvidenskabelige program.