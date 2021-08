Den store have og gårdspladsen ved Ølsemagle Kirkevej 62 bliver mandag aften rammerne for en bæredygtig Åben Markedsplads for alle nysgerrige. Foto: Jytte Dahl/Køge Bibliotekerne

Send til din ven. X Artiklen: Hils på Køge Nord Skovby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hils på Køge Nord Skovby

Køge - 29. august 2021 kl. 14:02 Kontakt redaktionen

Vi skaber bedst i fællesskab.

Sådan kunne overskriften meget passende lyde for de aktiviteter, som mandag aften kommer til at præge området ved Ølsemagle Kirkevej 62, lyder det i en pressemeddelelse fra Køge Kommune.

Det er nemlig her samlingsstedet for beboerne i den nye bydel Køge Nord Skovby kommer til at være, og nu kan alle interesserede komme forbi og få en smagsprøve på, hvad kvarteret kommer til at byde på. Primært inden for områderne kultur, idræt og fritid - med et fælles tema i det aktive og bæredygtige udendørsliv.

- Det glæder mig, at tingene nu begynder at ske. Vi har arbejdet hårdt for at få lagt et godt fundament til den nye bydel, hvor vi også gerne inddrager kommende beboere, naboer og andre interessenter, og nu kan vi begynde at give noget tilbage, siger formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge Kommune, Anders Ladegaard Bork (DF).

Arbejdet, som udvalgsformanden taler om, er Køge Kommunes plan for Idræt- Fritid og Kultur i området. En plan som skal rulles ud gradvist over de kommende år med 10 delprojekter og en stor del beboeraktivitet i at bygge et nyt bæredygtigt fællesskab op.

Aktiviteterne vil foregå på gårdspladsen, bag gården og i den store have, hvor der vil være en stemning af markedsplads. Blandt aktiviteterne er udendørs musiklegeplads, fælleshave med højbede, præsentation af historiske udgravningsfund, mobil biblioteksservice og musik fra lydcykel.

Desuden vil der være åbent for en god snak over en gulerods-hotdog, kaffe-tuk og kildevand. For kommunens arrangører vil nemlig meget gerne i dialog om den videre udvikling og opfordrer alle til at bidrage i til det kommende fællesskab, som skal være beboerdrevet.

- Nu starter vi i det små, men der er potentiale til, at meget af det bliver bygget op over tid af de beboere og naboer, som har lyst til at være med fra starten. Derfor er jeg meget spændt på at se, hvad det kan udvikle sig til, siger Anders Ladegaard Bork.

Deltagelse i arrangementet er gratis og åbent for alle, uden tilmelding. Men det er også af den bæredygtige slags, så vi vil gerne begrænse biltrafikken i landsbyen, lyderd et i indbydelsen.

Derfor opfordres man til, at tage tog/bus til Køge Nord Station eller parkere bilen ved Nordstjernen på Køge Nord Station. Herfra går du mod Ølsemagle Kirkevej 62. Der er cirka 10 minutters gang.

Det er altså mandag den 30. august fra klokken 19.00-20.30.