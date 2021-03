Se billedserie En 57-årig kvinde er dømt for ikke at fodre syv ponyer tilstrækkeligt, så Fødevarestyrelsen og Retten i Roskilde vurderede, at det var en overrædelse af dyreværnsloven. Foto: Britt Nielsen

Hesteavler dømt for at sulte ponyer

Køge - 18. marts 2021 kl. 05:49 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Syv ponyer var så udmagrede, at der var tale om en overtrædelse af dyreværnsloven. Det fastslår Retten i Roskilde, der idømmer en 57-årig kvindelig hesteavler en bøde på 10.000 kroner.

Kvinden nægter sig skyldig og mener, at der er tale om en overreaktion fra myndighedernes side.

Kvinden er dømt for i to tilfælde at have undladt at fodre sine ponyer tilstrækkeligt.

Det ene forhold blev opdaget den 7. september 2019, hvor det drejede sig om én pony. Det andet forhold blev opdaget den 6. maj 2020 og handlede om seks ponyer og fjordheste.

Den 57-årige kvinde driver et hestestutteri og avler ponyer og har haft heste i 40-50 år. Stutteriet var kort før sagens første forhold flyttet fra Jylland til Køge Kommune.

Den 7. september 2019 blev en praktiserende dyrlæge tilkaldt til ponyen Frigg, fordi hun havde forstoppelse. Dyrlægen vurderede, at ponyen var voldsomt afmagret og opdagede flere sår. Hun foretog derfor en indberetning til Fødevarestyrelsen, som aflagde et besøg på stutteriet nogle uger senere.

Dyrlægen fra Fødevarestyrelsen afgav vidneforklaring i retten. Han forklarede, at man måler hestes huld ud fra en skala fra 1-9. Hvis en hest er så tynd, at den vurderes til 3 på skalaen, er der tale om en overtrædelse af dyreværnsloven. Dyrlægen vurderede, at Frigg lå på 2 på skalaen.

Hvis en hest når ned på 1, er den ekstremt afmagret. Det var der ikke tale om i dette tilfælde.

Den 57-årige hesteavler forklarede, at det sker af og til, at en hoppe bliver afmagret, selv om den bliver fodret. Det havde hun prøvet et par gange før gennem årene. Denne gang var det, fordi ponyen havde fået et føl halvanden måned forinden. Derfor gav hun Frigg ekstra foder. Normalt vil ponyen rette sig i løbet af et par måneder, men det ekstra foder medførte, at ponyen blev forstoppet, hvilket er en alvorlig lidelse for en hest. Så dyrlægen blev tilkaldt.

Det var også, fordi ponyen rullede sig i forbindelse med forstoppelsen, at den fik sår. Det skete ved, at den skrabede sig mod betongulvet i stalden, forklarede den 57-årige kvinde i retten.

Det andet forhold i retssagen handler om seks aldrende ponyer, hvor den ældste er 30 år gammel. Også disse ponyer viste sig at være meget tynde, da dyrlægen kom på besøg. Kvinden forklarede, de pågældende dyr altid havde været slanke, men hun mente ikke, at de var underernærede, og de fik masser af mad.

Den 57-årige hesteavler mente, at sagen var en overreaktion fra myndighedernes side, fordi de ikke har forstand på heste. Skrivebordsdyrlæger, kaldte hun dyrlægerne fra Fødevarestyrelsen. Og den ene af de to styrelsesdyrlæger indrømmede da også i retten, at han ikke var praktiserende dyrlæge og ikke har heste. Den anden dyrlæge, der stod bag indberetningen fra maj 2020, at hun inden jobbet i Fødevarestyrelsen har været praktiserende dyrlæge og selv avler heste.

Retten valgte dog også at læne sig op at vurderingerne fra Fødevarestyrelsens dyrlæger. Kvinden blev fundet skyldig i uforsvarlig behandling af ponyerne og dermed overtrædelse af dyreværnsloven. Retten konkluderede på den baggrund, at ponyerne over en længere periode ikke havde fået mad nok og at de var afmagrede.

Til gengæld blev kvinden frikendt for, at Frigg havde sår på kroppen og benene. Det mente retten ikke var bevist, lige som anklagemyndigheden trak den påstand tilbage under retssagen.

Kvinden blev idømt en bøde på 10.000 kroner. Hun skal også betale sagsomkostningerne.