Herfølge E-sport gør klar til spilstart

Køge - 26. oktober 2020 kl. 20:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Herfølge Boldklub er ved at få sat strøm til planerne om at etablere en afdeling for E-sport på computeren.

Sport kan nemlig ikke kun dyrkes på græsplænen eller i en hal - det kan også være ved et bord, hvor man sammen med sit hold giver modstanderen bank i E-sport.

- Ideen er at få nogle af de unge drenge og piger, som måske sidder derhjemme og spiller, til at være en del af foreningen. Det er også et opgør med myten om, at man som e-spiller bare sidder med sodavand og chips på boprdet; her bliver det motionsmæssige perspektiv også en del af aktiviteterne, siger Anders Kaimer, der skal være daglig leder af den nye afdeling.

- E-sport er jo kommet for at blive og vi kan lige så godt være med på det i stedet for at modarbejde sporten. Her vil vi give muligheden for at dyrke det på en konstruktiv måde, fortsætter Jan Schüssler, der vil stå for den tekniske del af den nye afdeling.

Det hele skal foregå i de gamle klublokaler ved Herfølge Stadion, hvor der skal etableres 10 stationer, hvor man kan spille en række spil over internettet.

- Nu skal vi lige i gang med at skabe mulighederne for den nye afdeling kan mødes en gang om ugen, men på længere sigt er det da meningen, at vi også vil se på mulighederne for at andre grupper kan låne lokaler og udstyret, fortsætter Anders Kaimer og forklarer, at der også er planer om for eksempel at holde åbent hus-fredage, hvor man kan komme forbi og prøve det af.

Han understreger, at bag det hele ligger en tanke om, at den nye afdeling skal være en integreret del af alle de andre sportsaktiviteter, der foregår som en del af Herfølge Boldklub.

- Vi håber på at få fat i nogle nye medlemmer, så de kan blive en del af fællesskabet her og på samme måde opleve, at de kommer ud og deltager i turneringer med deres hold, på vegne af Herfølge Boldklub E-sport. Det er da oplagt at deltage i blandt andet den FIFA-turnering som DBU står for, så der skabes noget fællesskab blandt de lokale spillere, fortsætter han og fortæller, hvordan man også gerne vil udstyre dem med klubtrøjer, der de skal repræsentere deres klub ved arrangementer.

Der bliver arbejdet på hurtigst muligt at få lavet en hjemmeside, hvor man kan læse mere om Herfølge Boldklub E-sport.

Den kan findes under boldklubbens nuværende hjemmeside.