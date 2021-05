Se billedserie Til august kan Leonardo-Skolen, en ny friskole for højt begavede børn, åbne dørene for kommende elever i lokaler på Campus Køge. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Her skal friskole for begavede børn ligge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her skal friskole for begavede børn ligge

Køge - 07. maj 2021 kl. 05:43 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Der mangler generelt tilbud til børn med en høj intelligenskvotient, og det risikerer at få negative konsekvenser for de højt begavede børn, hvis de ikke bliver fagligt udfordret eller får et socialt fællesskab.

Sådan lyder det fra Marianne Ladegaard, der af den grund har stiftet af Leonardo-Skolen for at etablere et nyt tilbud til højt begavede børn, og efter flere måneders usikkerhed har den nye friskole endelig fundet sine lokaler. Det bliver på Uddannelsesvej som en del af Campus Køge

Skolen har efter dialog fået aftalen på plads med campus, der i forvejen råder over en række ungdomsuddannelser, om at leje lokaler. Lokalerne er en del af nogle nye pavilloner og flere af dem fleksible, så de kan deles op i to lokaler, ligesom der er fællesområde, mødelokaler og et stort udendørsareal, fortæller Marianne Ladegaard.

Stifteren ser det som en fordel, at den kommende friskole får adresse i nærheden af andre uddannelser og elever.

- Det er en kæmpe fordel at ligge så tæt på andre ungdomsuddannelser. Vores børn skal videre på et eller andet tidspunkt, og der er det en kæmpe fordel for dem, at de har gået op af ældre studerende og har lavet brobygning på et helt andet plan end normalt. Det bliver rigtig godt, understreger Marianne Ladegaard og uddyber:

- Vi får nogle ekstremt videbegærlige børn, og de har godt af at være i et miljø, hvor der er nogen, som allerede har lært noget og kan inspirere vores elever. De kommer til at få så meget glæde af hinanden.

Vildt lettet I skrivende stund mangler Leonardo-Skolen endnu at få et par praktiske ting på plads, inden man kan åbne dørene til august. Eksempelvis møbler til de yngre elever og ansættelsen af flere lærere. Skolen har knap 50 elever klar på venteliste, og man regner med i alt få plads til 60 børn på klassetrinene 0.-7. klasse det første år, og i de følgende år vil der også blive plads til elever i 8. og 9. klasse.

Oprindeligt havde den kommende friskole søgt om at leje lokaler på Gymnasievej i Køge tæt på Køge Gymnasium. Ejendommen er dog udlagt til offentlige formål som administration, service, institutioner og lignende og er ikke lokalplanlagt, og derfor ville placeringen af Leonardo-Skolen på Gymnasievej kræve, at der skulle udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for ejendommen.

De planer endte med at blive droppet, men nu har skolen altså fundet andre lokaler hos Campus Køge.

- Det er fantastisk. Der har været mange bump på vejen med corona og nedlukning, og det har været svært at finde et sted at være. Men pludselig åbnede muligheden sig på campus, og siden da har tingene flasket sig, fortæller Marianne Ladegaard og fortsætter:

- Jeg er helt vildt lettet over, at vi er nået hertil, men vi har stadig et kæmpe arbejde foran os.

relaterede artikler

Trods positiv indstilling: Beslutning om ny friskole skudt til hjørne 04. december 2020 kl. 13:37

Optimistisk stifter vil etablere friskole for højt begavede børn 03. december 2020 kl. 05:59