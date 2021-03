Her skal Sjællands største lynoplader til el-biler ligge

Ladeoperatøren Clever etablerer i år sin første store sjællandske lynladestation til elbiler ved Skandinavisk Transportcenter ved motorvejssammenfletningen af E55 og E20. Illustration: Clever

Køge - 27. marts 2021 kl. 05:19 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Køge får Sjællands første store lynladestation til elbiler. Det sker, når elbilopladeroperatøren Clever opfører en ny lynladestation ved Skandinavisk Transportcenter (STC).

Lynladestationen føjer endnu et alternativ for brændstof til flere andre ved transportcenteret.

- Det er helt fantastisk, at det vi kalder vores public service-område på STC har udviklet sig til et lille uofficielt teststed for alternativ brændstof. Den helt store juvel af tests er Teslas supercharger, som er et af de største i Europa. Nu får vi også Clever ind, og der er også andre, der tilbyder ladestandere til biler, siger direktør for Skandinavisk Transportcenter, Thomas Kampmann.

- Vi ser tingene udvikle sig foran øjnene på os, for det knopskyder hele tiden. Det er måske ikke så kendt i offentligheden, men vi har allerede en tankstation for brint, hvor brintbiler har mulighed for at tanke. Til lastbiler har vi en tankstation med biodiesel på vej. Den er ikke anlagt endnu, men aftalen er på plads, siger Thomas Kampmann, der også er byrådsmedlem og spidskandidat for Konservative i Køge.

15 minutters opladning Clevers nye lynladestationen vil kunne oplade 16 elbiler på samme tid på otte lynladestandere. Her bliver det muligt at få ladet sin elbil op på bare 15 minutter.

I efteråret lancerede Clever en plan om at opsætte 500 lynladere i hele landet. Men allerede nu arbejder virksomheden på at øge antallet voldsomt, muligvis så meget som en fordobling. Årsagen er, at udviklingen af elbiler markant stigende.

- På den måde inspirerer vi stadig flere til at vælge at køre på el frem for olie. Og netop derfor investerer vi massivt i ladenetværket i hele Danmark, siger direktør hos Clever, Casper Kirketerp-Møller.

En oase Ladestationen er udviklet i samarbejde med arkitekterne fra Cobe. Den bliver med fokus på naturmaterialer og biodiversitetsfremmende beplantning fra lokalområdet. Med det nytænkende design ønsker Clever og Cobe at bringe naturen ind som en del af ladeoplevelsen og redefinere forestillingen om en tankstation, som altså vil stå i skærende kontrast til naboen, som er et transportcenter for diesellastbiler.

- Vi vil gøre ladestationen til et sted, hvor elbilister kan nyde en pause i hverdagen. Elbilen giver en mere behagelig og bæredygtig køreoplevelse end den, vi kender fra benzinbilen. Elbilen giver ro til fordybelse og det skal afspejles i den måde, vi giver os selv og bilerne ny energi på. Der er ingen grund til, at pitstoppet på den lange køretur ikke kan udgøre en mere meningsfuld pause for elbilisterne, siger Casper Kirketerp-Møller.

Den kommende lynladestation ved Køge bliver til virkelighed i god dialog med kommunen og udsigten til bedre opladningsmuligheder til elbilisterne vækker glæde på borgmesterkontoret.

- Omlægningen til en grønnere transportform sker gennem mange små skridt, der med tiden gør en stor forskel. Jeg håber på, at det kan bidrage til at give det lille skub der gør, at flere og flere med tiden vælger den grønne model, når der skal købes ny bil, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S).

Clever tilbyder i dag opladning på over 1.600 åbne, offentlige ladepunkter i hele landet, og inden udgangen af 2025 vil Clever etablere over 10.000 nye, offentlige ladepunkter i Danmark. Det svarer til omkring tre gange så mange ladepunkter, som der findes i Danmark i dag. Alene i 2020 installerede Clever flere end 15.000 ladebokse hos privatpersoner og virksomheder fordelt i hele landet.