Her har du sognepræstens sommertips

Køge - 24. juli 2021 kl. 07:40 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Sognepræst Signe Asbirk giver her sine tips til gode og hyggelige aktiviteter i din ferie.

Hvordan ser dine sommerferieplaner ud?

Vi er så heldige at have et familiesommerhus i Rørvig, som mine bedsteforældre en gang byggede, og som jeg nu deler med min bror og hans familie. Men så skal vi også ud at køre! Vi har købt en brugt combi-camper. Alt efter hvordan corona-restriktionerne er til den tid kører vi enten nordpå mod Polarcirklen eller sydpå til Tyskland. Nu må vi se. Måske det ender med Tour de Danmark.

Har du en ide til en god kulturoplevelse i sommerferien?

Uh - der er mange gode gratis udendørs arrangementer i København: "Bloom under the Oak" i Søndermarken på Frederiksberg, "Blaagaards festival 2021" på Nørrebro, Jazzfestival osv. Det er bare med at komme afsted! Og så er der et par kulturoplevelser, jeg skal med til i år, fordi jeg kender nogle af de medvirkende. Det er: Revy i Rødvig og Ærø Jazz festival.

Hvor går man den bedste tur?

På Åsen i Køge kan man gå nogle fine varierede ture med både bakker, skov, marker og ikke mindst Grundtvigs grav. Desværre må man ikke have sin hund løs nogen steder på Åsen.

Hvilken ret hører til din sommer?

Jordbær med fløde - helt klart! Og så alt fra grill. Grill smager bare godt, dufter af sommer, og så er det nemt at lave noget, så alle kan spise med - både kødspisere, vegetarer, folk på keto kur eller veganere. Med grill kan selv vælge, om man vil sætte tænderne i en ostepølse, en grillet asparges, en lammekotelet eller måske et spyd med det hele.

Har du en ide til en god familieaktivitet i sommerferien?

Som familie har vi god erfaring med at spise på lidt uhøjtidelige steder med fællesspisning som fx i den nedlagte kirke "Absalon" på Vesterbro, "Banegården" ved Sydhavns station i København og "Lille Syd" i Herfølge. Vi har ikke været til fællesspisning i "Pakhuset Braunstein" ved Køge havn endnu, så måske vi skulle prøve det denne sommer. Ellers er koncerter eller teater udenfor noget hele familien godt gider om sommeren. Eller kanotur med en stor flok af venner!

Hvordan får du din motion denne sommer?

Jeg elsker at bade, så jeg skal svømme i havet. Kattegat er god sommermotion! Da jeg var barn, gik jeg til svømning i sommerferien. Undervisningen foregik i Rørvig havn, så jeg lærte at svømme mellem vandmænd og ålegræs. Jeg kan også rigtig godt lide at cykle rundt i sommerlandet med bare arme i sommerkjoler, der hele tiden kommer ind i hjulet.

Har du opskriften på en god sommerdrink?

Mine favoritter er:

o "Gin og tonic" (gerne med is og en citronskive). Særligt godt i troperne - efter sigende forebygger det malaria. Men det er også godt i Danmark året rundt til enhver leglighed.

o "Mojito" (rom, rørsukker, lime, knust is, et skvæt danskvand og masser af frisk mynte). Særligt godt i Sydspanien, men min gode ven Henrik kan lave den hvor som helst! Selv er jeg for doven til at skylle mynte og knuse is.

o "Hugo" (hyldeblomstsaft, prosecco, is, lime, mynte, danskvand). Jeg fik øjnene op for "Hugo" i Berlin. Men tænker helt klart den også ville egne sig godt på Hugos vinkælder i Køge!

o "Aperol spritz" eller "Campari spritz" (Aperol eller Campari, prosecco, is, danskvand, en skive citrusfrugt). Det har jeg drukket meget i Venedig, hvor vi har nogle venner, der bor.

Hvad skal du læse i løbet af sommerferien?

Skønlitteratur! Romaner! Jeg ville købe "Fanny" af Erica Jong til min datter i 18 års fødselsdagsgave. Jeg troede det var en klassiker, men det viste sig, at det åbenbart ikke er sådan en bog, der står på hylden i enhver bogbutik. Men jeg fik lyst til at genlæse den. Jeg husker bogen som en forrygende dannelsesroman med en underholdende og humoristisk blanding af filosofiske diskussioner, erotiske eventyr, samfundskritik og røverhistorier. En vaskeægte sommerferieroman! Ellers går jeg efter, at det jeg læser i ferien gerne må lugte lidt af det sted, jeg skal hen. Nogle af mine største bogoplevelser har været at læse :

o "Rosens navn" af Umberto Ecco, da jeg efter gymnasiet tomlede rundt i Sydeuropa sammen med en ven

o "Vi pynter os med horn" af Aksel Sandemose i en hytte i Norge i regnvejr

o "Fasandræberne" af Jussi Adler-Olsen i sommerhus i Rørvig

o Trilogien "Eksil", "Revolution" og "Liberty" af Jakob Ejersbo samt "En halv gul sol" Chimanda Adichie, da jeg boede i Ugandas hovedstad Kampala og rejste meget i Afrika.

Hvilken tv-serie skal du se?

Ingen - jeg har set masser af serier og nyheder og alt muligt andet TV under corona-nedlukningerne. Jeg forbinder ikke sommer med TV Skulle det gå hen og blive en rigtig regnfuld sommer med endeløse dage med seriehungrende teenagere, så kan man kaste sig over gode gamle "X-files". Den holder stadig og der er maaaaaange afsnit!