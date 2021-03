Her er Løkkes efterfølger

- Jeg er kommet i både Køge og Lejre hele mit liv, så jeg føler mig rigtig godt hjemme her. Jeg er sikker på, at jeg kan få et rigtig godt samarbejde både med Venstres medlemmer, men også med de mange foreninger, virksomheder og organisationer som præger de to kommuner, siger Morten Dahlin, der er bosat i Karlslunde, hvor han er medlem af Greve Byråd.

- I løbet af sin korte tid på Christiansborg har Morten Dahlin allerede markeret sig som et af Venstres store talenter og har været med til at udvikle og præsentere flere politiske udspil. Vi er overbeviste om, at Morten aktivt vil kunne kæmpe for vores lokalområde, og at han er det helt rigtige valg for os, siger Brian Strømsted, der er formand for Venstres kredsbestyrelse i Køge/Lejre-kredsen.