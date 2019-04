Hensyn til kunderne får brolægning af Strædet til at trække ud

Strædet blev indviet i september 2017, men allerede inden åbningen måtte man konstatere, at flisebelægningen end ikke kunne holde. Fliserne knækkede lige så snart, der kørte en lastbil på dem. Fredag medlte TK Development og Køge Kyst så ud, at der går yderligere to fra nu, før Strædet får sin endelige belægning. Arbejdet med at lægge en granitbelægning af brosten går i gang i efteråret 2019. Derefter holder man pause under julehandlen i december af hensyn til julehandlen. Man fortsætter derefter i hele 2020, hvor der igen er julepause, inden den nye belægning kan indvies i starten af 2021.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her