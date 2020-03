Se billedserie Henriette Boisen har lavet gruppen på Facebook i håb om at folk husker at hjælpe hinanden. - Jeg håber, der kan komme et godt fællesskab ud af det, siger hun. Foto: Anders Holt.

Henriette samler hjælpen på Facebook

Køge - 29. marts 2020 kl. 14:00 Af Anders Holt

Folk står i kø for at hjælpe hinanden i den gruppe, som Henriette Boisen lavede på Facebook for to uger siden, efter statsministeren varslede nedlukningen af store dele af Danmark Medlemstallet runder snart 1.300.

- Folk hjælper hinanden med børnepasning, hundepasning, indkøb, hjemmeskoling og alt muligt andet, fortæller Henriette Boisen.

Efter borgmesteren delte gruppen på Facebook - og også Køge Kommune lagde et link ud på deres Facebook-side - tog det for alvor fart. Det er væltet ind med folk, som både giver og mangler hjælp. Men det er ikke kun omkring praktiske ting, siger Henriette Boisen:

- Folk deler også forskellige råd, motiverende opslag og billeder og forslag til aktiviteter med børnene, fortæller hun.

Henriette Boisen håber også, at gruppen gør det lettere for alle at komme igennem, hvad vi oplever med forsamlingsforbud og nedlukkede arbejdspladser, butikker, skoler, daginstitutioner og muligheder i fritiden.

- Der er folk, som sidder hjemme og har svært ved at lave noget. Der er folk som er ensomme. Så det er bare med at dele en hel masse ting og hjælpe hinanden. Jeg håber, der kommer et godt fællesskab ud af det, siger hun.

Facebook-gruppen vidner ikke om et land i opløsning og folk i panik. Udover hjælp og brug for hjælp er der også opmuntrende beskeder og masser af tips til aktiviteter for og med børn.

Mange lægger billeder op, som viser, hvordan hverdagen fungerer med både lektier og arbejde hjemmefra, mens andre og har fundet nye, sjove og produktive måder at løse hverdagens udfordringer på.