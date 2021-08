Se billedserie Senest har den lokale Hemingway Club været på besøg på en flyvestation, hvor mange endda fik mulighed for at komme på vingerne. Foto: Hemingway Club Køge

Hemingway på nye eventyr

Køge - 06. august 2021 kl. 14:09 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Gensynsglæden var tydelig, da de mange mænd i Hemingway Club fandt sammen omkring bordene.

- Nå, nu må vi da endelig mødes igen, lød det fra en herre, der satte sig ned ved velkendte ansigter, mens en anden var på mere ukendt grund:

- Må jeg sidde her ved jer to? - Ja da, bare du tier helt stille, lød det spøgende svar, der blev afleveret med et smil og tydeligvis ikke skulle tages alt for alvorligt.

Onsdag formiddag mødtes medlemmerne af Hemingway Club Køge til et hjemmemøde, hvor den kommende tid blev gennemgået, ovenpå en lang periode, hvor alt er foregået digitalt.

Det er for så vidt gået rigtig fint, men det ér altså noget andet, når man igen kan mødes og dyrke det sociale samvær, fortalte formanden i indledningen til mødet.

Hemingway Club Køge er et mødested for mænd, hvor deltagerne dyrker det sociale sammenhold gennem samvær, lærerige oplæg og spændende oplevelser.

For nye medlemmers skyld gennemgik Hans Birk Nielsen, hvordan grundtanken i Hemingway Club fra begyndelsen har været at forebygge og bekæmpe ufrivillig ensomhed blandt ældre mænd.

- Vi ved jo, at mange mænd over 60 år sidder derhjemme i sofaen og her er Hemingway Club en mulighed for at komme ud og mødes med andre mennesker omkring nogle spændende aktiviteter, fortalte Hans Birk Nielsen inden mødet gik i gang.

Her redegjorde han også for, hvordan den lokale klub efterhånden har godt 70 medlemmer, og at man på den baggrund er ved at se på opstarten af en Hemingway club 2 i Køge.

- Vi har allerede en 8-10 stykker på ventelisten og vi kan tydeligt fornemme interessen for at være med til vores møder og aktiviteter, fortalte han.

En af hovedaktiviteterne i mandeklubben er, at mødes til forskellige oplæg, for grundtanken er, at man gerne skulle være klogere, når man går hjem, end da man kom.

Derudover er der også mulighed for at deltage i en række interessegrupper og det er blandt andet her, der er gode muligheder for at mødes med andre mænd og få en god snak.

- Det er lidt mindre grupper, hvor man for eksempel kan mødes om en interesse og på den måde bedre lære nogle andre mennesker at kende, siger Hans Birk Nielsen og fortæller, at man fokuserer meget på »sammenhængskræften«, der opstår når alle er med til at engagere sig på et eller andet plan.

- Vi kommer jo alle med forskellige baggrunde og interesser, så der er mange måder at byde ind med noget på, fortsætter han og forklarer, at det sociale aspekt også opstår, når medlemmerne selv er med til arrangere for eksempel nye oplæg eller aktiviteter.

Man må også meget gerne selv holde oplæg omkring, hvad der interesserer en.

- Vi har haft så forskellige oplæg som en der fortalte om sine bistader, en anden fortalte om arbejdet med et hestestutteri og en tredje fortalte om, hvordan det er at have en svær barndom. På den måde kan medlemmernes kompetencer komme i spil og vi lærer hinanden bedre at kende.

Interessegrupperne dækker bredt og der er hele tiden mulighed for at skabe nye grupper, hvis der er opbakning til det blandt medlemmerne.

Før mødet går i gang er der trængsel omkring den vogn med friskbrygget kaffe og brød som nogle af medlemmerne har stået for at arrangere og stille klar.

- Der var lagt op til at vi bare skulle hedde køkkengruppen, men vi mente altså, at der var mere stil over navnet »Barista«, lyder det med et grin fra Anders Kildemoes og Povl Lund, der begge er glade for at være en del af den sociale klub:

- Jeg læste oprindelig om Hemingway Club og det lød til at være et sted med hyggelig samvær og spændende foredrag - så kom jeg til et møde og det viste sig at være sandt. Det er en god måde at få et netværk på og mulighed for at komme lidt tættere på andre mennesker, siger førstnævnte og makkeren bakker ham op:

- Det er simpelthen fantastisk at være en del af, intet mindre ord dækker det. Her møder man en diversitet og et personregister, som man ellers ikke ville komme i nærheden af. Man får snakket sammen og man får hinandens historie, når vi for eksempel er ude på ture og går sammen i længere tid. Jeg ville ikke undvære det!

Sådan er der altså efterhånden flere og flere, der har det og konceptet Hemingway Club er ved at få afdelinger i flere byer på Sjælland. Styregruppen hos klubben i Køge er som nævnt også ved at sætte sejl for endnu en club, så flere kan være med i samværet.

Her er der igen lagt op til, at selvom man deles om selve navnet, så er hver eneste afdeling en selvstændig enhed, hvor medlemmerne i vid udstrækning selv kan være med til at præge aktiviteterne.

På den store skærm bagved Hans Birk Nielsen kan man blandt andet læse, at alle de enkelte klubber bygger på værdier som åbenhed, alsidighed og respekt for hinanden. I forhold til den lokale klub, så er det også fremhævet, at det handler om at skabe fællesskab og sociale relationer, på en måde hvor alle bidrager til fællesskabet og man opnår en sammenhængskraft.

Hans Birk Nielsen kunne desuden oplyse, at Hemingway Club Køge har en god støtte i kommunen, der deler målet om at »udrydde ufrivillig ensomhed blandt hjemmeboende gamle mænd« og derfor har ydet en betragtelig økonomisk støtte til den lokale klub.

- Så er det alligevel ikke en hel dårlig prædikat at have på sig, lyder det friskt fra en af de fremmødte og grinet breder sig hurtigt til alle bordene.

Et godt eksempel på, at Hemingway Club Køge kan være med til at bringe folk sammen, og smilet frem, hos mænd, der måske i stedet ville sidde alene hjemme og kukkelure.

Hvis man er blevet interesseret i at høre mere om konceptet, så må man meget gerne kontakte Hemingway Club Køge.

Det kan man gøre på mailadressen: info.koege@hemingwayclub.dk