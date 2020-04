Det gav et helt ekstremt højt antal bøder, da Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag var på fartkontrol med lasermåler, ATK-bil og patruljer. Arkivfoto: Lars Sandager Ramlow

Helt vildt: Politiet stanger 237 bøder ud på enorm fartkontrol

Køge - 22. april 2020 kl. 12:30 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi fortsatte tirsdag den målrettede hastighedskontrol. Resultatet var et meget højt antal bøder, nemlig hele 237 fartsyndere.

Ved formiddagens indsat målte politiet med laser på Stevns og i Køge kommune. Der blev skrevet 14 sager ved den kontrol. De groveste overtrædelser af hastigheden blev målt på følgende steder: På Vordingborgvej i Herfølge blev en bilist sigtet for at køre 78 km/t i byzonen, hvor 50 km/t er tilladt. På Københavnsvej i Køge kørte en bilist 96 km/t i byzonen, hvor det er tilladt at køre 60 km/t. Og på Stevnsvej på Stevns målte politiet en bilist til at køre 77 km/t i byen med 50 km/t hastighedsbegrænsning.

På vej til kontrolstederne fra færdselsafdelingen i Hundige foretog politiet tre målinger med videobilen på Køge Bugt Motorvejen. To bilister kørte både for stærkt og gav ikke tegn ved vognbaneskift. De kan se frem til bøder på henholdsvis 3500 kroner og 5000 kroner. En bilist blev målt til at køre 159,9 km/t, hvor det er tilladt at køre 110 km/t. Det var 0,1 km/t fra en betinget frakendelse, så han "slap" derfor med en bøde på 4500 kroner og et klip.

Narkokørsel

På Dalbyvej i Lille-Skensved, Køge standsede politiet en 27-årig mand fra København, som kørte i narkopåvirket tilstand. Narkometeret viste, at han havde indtaget kokain, så han blev anholdt, sigtet og fik udtaget en blodprøve. Manden havde sin mindreårige datter med i bilen, så de sociale myndigheder bliver underrettet om sagen.

Klip og frakendelse

Eftermiddagen bød på lidt færre sager end mandag ved kontrol i Solrød og Køge Kommune. Her blev i Solrød skrevet 40 hastighedssager, som medfører 9 klip og 1 betinget frakendelse af førerretten. I Køge kommune blev 35 bilister sigtet for at køre for hurtigt, hvilket medførte 10 klip og en sag som medfører betinget frakendelse. I begge kommuner kørte en bilist uden førerret og en bilist blev i Køge sigtet for at køre i frakendelsestiden.

Spritkørsel

Under fartkontrol på Køge Bugt motorvejen stod politibetjentene og målte fra Egedes vej, da Vagtcentralen efterlyste en Volvo, som manglede den forreste nummerplade og som ifølge vidner kørte usikkert. Kort efter passerede Volvoen betjentene og kørte ned på motorvejen. Betjentene reagerede prompte, satte efter og fik den standset kort efter. Bag rattet sad en 48-årig mand fra Slagelse. Det viste sig, at manden var frakendt førerretten og var kraftig påvirket af spiritus hvilket en udåndingsprøve bekræftede.

Manden blev anholdt, sigtet for spirituskørsel/narkokørsel og taget med til en blodprøveudtagelse. I forbindelse med, at den anholdte mand skulle have sine ting fra bilen fandt betjentene et femcifret kontantbeløb og 94 gram hash. Han blev derfor sigtet for narkobesiddelse og hashen beslaglagt. Den uheldige mand skyldte mange penge til Skat og de fundne kontanter blev derfor beslaglagt til at afdrage denne gæld. Den 48-årige accepterede beslaglæggelsen. Under sagsbehandlingen viste det sig, at selv samme mand, tidligere på dagen, var standset og sigtet for både spiritus og narkopåvirket kørsel på Fyn. Han blev løsladt efter blodprøveudtagelsen og kan forvente af få sine sager afgjort samtidig, når resultatet af blodprøverne kommer.

ATK fanger 145 bilister

På Greve Landevej var den Automatiske Trafik Kontrol bil (ATK) opstillet i tidsrummet mellem klokken 13.10 og 20.04. Her passerede 1357 biler, hvoraf 145 bilister kørte for hurtigt.

To bilister kørte vanvittigt stærkt. En måling lød på 145 km/t og en anden på 100 km/t i byzonen, hvor 50 km/t er tilladt. De kan begge se frem til en ubetinget frakendelse af førerretten og en stor bøde. Derudover kørte 18 bilister til et klip ved dagens måling.