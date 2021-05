Artiklen: Helt skævt: Snuppet to gange for narkokørsel på en halv time

En narkopåvirket 26-årig mand gik direkte ud på sin knallert og forsøgte at køre hjem, selv om han netop var blevet løsladt for narkokørsel.

Manden blev anholdt ved Stensbjergvej og Lykkebækvej i Køge klokken 19.30 om aftenen og taget med på sygehuset for at få udtaget en blodprøve, fordi politiet havde mistanke om, at han var påvirket af narkotika, mens han kørte knallert.