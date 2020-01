På Bevaringscenter Sjælland har de rigtig mange genstande af lige så mange forskellige materialer. Nu har fonden fået penge til en slags scanner, der kan sige helt præcist hvilket materiale genstandene er lavet af. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Helt ind i marven på kulturarven

Køge - 26. januar 2020

Fonden Bevaring Sjælland, der holder til på Vasebækgård i Køge, har haft et stort ønske om at udvide sine muligheder for

videnskabelige undersøgelser gennem erhvervelse af specialiseret analyseudstyr.

- Vi kan med glæde fortælle, at vi i løbet af efteråret 2019 og i januar 2020 har fået bevilget

tilstrækkelige midler til at kunne erhverve os det ønskede analyseudstyr, siger Simon Lippert Botfeldt, der er direktør for fonden.

Han forklarer, at det handler om anskaffelsen af både en Micro-XRF og en håndholdt XRF som vil gøre det muligt for dem, at bestemme en genstands fremstillingsteknologi og kemiske sammensætning.

- Det er et apparat, der ved hjælp af røntgenstråler gør det muligt for eksempel at se, hvilke bestanddele en metallisk legering består af, så vi ved, hvad vi har med at gøre, forklarer han og fortæller, at det er vigtig viden for de arkæologiske museer, men ikke mindst for bevaringscenteret som han er en del af:

- Det er ikke altid til umiddelbart at se, hvad et stykke metal består af - og i gamle dage blandede man tit metallerne - men det er vigtig viden for os, så vi ved, hvordan vi skal arbejde med det, når vi konserverer.

Han forklarer videre, at sådan et apparat fylder som et lille bord, med selve udstyret og et keyboard til.

Bedre analyser

- Det muliggør opkvalificeringen af vores videnskabelige analysemuligheder, at vi kan indsamle vigtige informationer omkring kulturarvsgenstande til brug i forskning, formidling og bevaring. Analyseresultaterne giver os mulighed for at vælge de bedste konserveringsmetoder og kan bidrage til udvikling af nye, supplerer han.

Pengene til det nye udstyr kommer fra tre gavmilde givere:

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter projektet med 1.000.000 kr, Augustinus Fonden støtter projektet med 500.000 kr og A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet med 240.000 kr.

Fonden Bevaring Sjælland takker de givende fonde for de nye muligheder indkøbet giver.