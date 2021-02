Bestyrer Karin Nielsen og butiksassistent Lene Næsvang oplever en vis forvirring hos kunderne, som er usikre på, at Køge Helsekost er åben eller ej i disse uger: Men butikken i Brogade 19 er åben med de almindelige åbningstider, forsikrer de to. Foto: Henrik Førby Jensen

Helsekostforretning har åbent i nye klæder

- Folk kan roligt komme - vi har håndsprit og overholder alle regler for at holde åbent på en sikker måde. Og mange er faktisk rigtig glade for at få den rådgivning om spceialkost og hudpleje, som de har brug for. Og en god snak - folk savner at komme ud og giver sig gerne god tid, oplever bestyrer Karin Nielsen.