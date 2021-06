Se billedserie Det grønne får lov til at vokse vildt hos parret, der tænker grønnere end de fleste. Foto: Kenn Thomsen

Helga og Lars vil leve simpelt: Fra grøn villa til Tinyhus

Køge - 04. juni 2021 kl. 18:07

Mens mange drømmer stort, så drømmer et grønt par fra Valby om små og bæredygtige forhold i Køge.

De bare tæer vipper velbehageligt i det lange græs, da Lars og Helga med et grin fortæller om deres svar til naboen, som gerne ville høre, hvornår græsplænen skulle slås:

- Det skal den aldrig. Vi prøver at være vild med vilje.

Parret Helga og Lars König-Jacobsen tænker grønnere end de fleste og lige nu er deres næste projekt at bytte villaen i Valby ud med et såkaldt Tiny House i Køge, på grunden, hvor Køge Fælles Jord holder til. Deres eget hus skal være på bare 43 kvadratmeter.

De kender området fra tidligere, hvor de har boet i Ølby, og hele ideen om de bæredygtige tiltag, der opdyrkes på fællesjorden tiltaler parret:

Tanken om fællesskab - Det handler jo om meget mere end at bygge vores eget Tiny House; det er også hele fællesskabstanken og ideen om at være en del af et bæredygtig videnscenter, der tiltaler os, fortæller de i huset, hvor »til salg-skiltet« allerede ér sat i jorden udenfor.

Det er dog ikke et helt almindeligt hus, for det er et såkaldt passivhus og her har de allerede tænkt de grønne løsninger ind på mange områder - lige fra de store sydvendte vinduespartier til regnvandet, der går i toilettet og byggematerialerne, der har gjort det til et meget kompakt og tæt byggeri.

- Vi plejer at joke med, hvordan vi ikke kan tænde bare et par ekstra stearinlys, før det bliver alt for varmt i huset, når vi har gæster, siger Lars König.

Han forklarer, hvordan selve huset er bygget af præfabrikerede elementer, der er meget tætte og holder på varmen. Samtidig er der netop også tænkt på at vende huset, så der kan komme masser af lys - og varme - ind ad de store vinduer.

- Det er faktisk nok til, at vi, selvom vi kun er to, kan varme huset op på de fleste af årets dage, siger han og forklarer, at et ventilationssystem sørger for løbende at udskifte luften, så der er behageligt at være i huset. Når der endelig er brug for varme kommer den fra et jordvarmeanlæg.

Der bliver selvfølgelig også luftet ud ved enhver lejlighed og fra stuen er der direkte udgang til græsplænen, hvor græs, blomster og andet grønt deles om pladsen.

- Når vi kun laver stier gennem græsset, så handler det om at få større biodiversitet i haven og selvom vi kun har ladet det hele gro til et års tid, så kan vi allerede følge, hvordan der er kommet mere liv i haven; fugle og insekter trives bedre, fortæller de.

Undgår rodet Det hele handler faktisk grundlæggende om, hvordan man gerne vil leve sit liv, fortæller Lars Königs, der forklarer, at hele projektet med det kommende Tiny House i Køge bunder i en slags »midtlivskrise«, hvor han tænkte over, hvad han egentlig ville med sit liv:

- Den oprindelig tanke i projektet har været at gøre noget; og efterlade noget positivt. En bevidsthed om at når vi forlader denne verden, så har vi i hvert fald ikke gjort nogen skade. Vi har aldrig været de store forbrugere og gennem den her proces har vi så også fået inspiration til for eksempel at spise mindre kød, stoppe med flyrejser og rydde op i vores husholdning. Vi har faktisk indrettet vores klædeskab efter Marie Kondo-metoden og det har været ret sjovt at få det hele organiseret og minimaliseret, så man undgår rodet. Det har faktisk været en lettelse i hverdagen og det gjorde slet ikke ondt, siger han med et smil og Helga König-Jacobsen fortsætter om livsprojektet:

- Vi har altid interesseret os for, hvordan man kan leve mere miljørigtigt og alt, hvad vi har gjort giver rigtig god mening for os.

Det er ikke mindst, når de kigger på bundlinjen, at der er en gevinst at hente, pointerer hun:

- Som hardcore matematiker går jeg selvfølgelig også op i økonomien omkring de forskellige tiltag og det at bygge fuldstændig energirigtigt. Når man kigger på mange af de løsninger, vi har valgt, så er det jo egentlig sund fornuft, at man måske investerer lidt mere i begyndelsen, men så til gengæld er fremtidssikret og sparer på den lange bane.

Bæredygtigt - og besværligt Der er dog også visse udfordringer forbundet med at ville tænke bæredygtighed ind i stort set alle aspekter af tilværelsen.

Da de skulle bygge deres hus grønne hus i Valby var der flere entreprenører, der måtte melde pas overfor de bæredygtige tanker parret præsenterede, og da de havde lyst til at tage skridtet videre, med deres Tiny House, var det også en udfordring at finde det rigtige sted, hvor »lokalplanerne havde luft« til deres projekt.

- Det var i begyndelsen lidt uklart, hvor vi skulle ende henne og vi kørte nærmest hele Sjælland rundt i vores lille elbil. Man føler, at man er ude på en slags pionérarbejde, når man beskæftiger sig med det her område, konstaterer Helga König-Jacobsen og fortæller, hvordan de var ude at se på mange alternative boligbyggerier og boformer, før de kom omkring projektet Køge Fælles Jord. Det lød som det helt rigtige for dem - ikke mindst fordi projektet med Tiny Houses, som Helga König-Jacobsen nu er formand for, er tænkt som et arbejdende værksted og videnscenter.

Gennem de mange forskellige, bæredygtige projekter, de har været involveret i, har de fået erfaringer som de meget gerne vil give videre til andre.

- Vi er ellers begge den slags uduelige akademikere med kolde hænder, der ikke kan holde på en hammer - men foreløbig har jeg altså ikke lavet noget, jeg skammer mig over, siger han med et grin og hun fortsætter om deres håndfaste erfaringer:

Kan selv - Man kan sige, at vi løbende har været på efteruddannelse og har da fundet ud af, at vi sagtens selv kan bygge en halmballevæg, kitte vinduer, skære i glas og pudse en væg op i ler.

De foregående år har også givet dem stor indsigt i de mange muligheder for at bruge genbrugsmaterialer eller finde meget brugbare møbler og andre ting på Den Blå Avis:

- Det er jo helt vanvittigt, hvor mange gode materialer, der er derude!

Parret fortæller, at en væsentlig del af kongstanken i deres eget projekt altså er at kunne give deres mange erfaringer videre til andre, der har lyst til også at være mere bæredygtige:

- Vi er rimelig ressourcestærke, og har ingen børn, så vi har overskuddet til at nørde rundt og finde de rigtige løsninger, men det er jo ikke alle familier, der har det overskud til at finde de rigtige materialer. Vi vil gerne være med til at inspirere andre, der måske også tænker, at de ikke har brug for 200 kvadratmeter, men kan nøjes med 43. Det giver mening for os at være med til at videreformidle vores erfaringer og derfor er projektet på Køge Fælles Jord ideelt for os. Det afspejler alle vores drømme og ønsker i forhold til at tænke bæredygtigt og være en del af et grønt fællesskab.

Det seneste år med corona og hjemmearbejde har også skubbet bag på deres beslutning, for som mange andre har de siddet hjemme og haft mulighed for at overveje om der er en anden måde at leve på:

- Man kan fornemme, at mange andre også har fået øje på, hvor meget vi smider ud i vores samfund, siger Lars König og fortsætter:

Frygter forbrugsmønsteret - Men samtidig er der også en frygt for, at man bare går ind i det gamle forbrugsmønster, når verden åbner op igen. Vi vil gerne fokusere på om det nu også ér nødvendigt at hoppe ind i hamsterhjulet igen - eller om man kan bryde ud og tænke mere bæredygtigt.

Han fortæller videre, at for ham personligt, så handler det også om at bytte lønarbejdet ud med lavere leveomkostninger og et projekt som han tror på: Hvor der skal lægges flere timer i hjemmet end på kontoret.

Det ér nu engang sjovere at arbejde med noget som man brænder for. Hvis man så ovenikøbet bliver uafhængig - what`s not to like, pointerer han.

Projektet på Køge Fælles Jord mangler faktisk den endelige godkendelse i form af at blive skrevet ind i den kommende kommunalplan, og parret kan her se en gylden mulighed for Køge Kommune:

- Det her projekt om Tiny Houses på området ved Køge Fælles Jord handler også om, at det skal være det bedste projekt for Køge og noget, der kan inspirere andre steder i landet; være Køges grønne sjæl.

Parret fortæller, hvordan der godt nok findes mange alternative boformer og fællesskaber rundt om i landet, men endnu ingen steder, hvor bæredygtighedstanken er den bærende strategi i forhold til nye bygninger, dyrkning af lokal mad, bæredygtige boformer og indbyggernes livsstil:

First movers - Så det her er en mulighed for at få et fyrtårnsprojekt for den grønne omstilling, der kan inspirere Køgensere og borgere fra hele Sjælland. Køge Kommune kan være first movers og overhale andre kommunale projekter, Vi mener jo, at der lige pt. er et stort momentum på det her område, hvor kommunen kan gøre sig selv en stor tjeneste ved at være med til at tænke bæredygtighed ind i de lokale planer for kommunen!

Når det kommer til deres egne planer, så glæder de sig bare til at komme videre med projektet om at sætte så grønne fodspor som muligt, selvom de går i ukendt terræn.

- Vi kender vejen, vi skal gå ad, men stien er ikke betrådt. Så længe, vi har målet i sigte, skal det dog nok gå, fortæller de.

Køge Fælles Jord er et åndehul på 2,3 hektar for alle interesserede. Jorden ligger cirka to kilometer Syd for Køge station. Fokus er først og fremmest på naturens og menneskets positive indvirkning på hinanden, både i arbejdet med jorden, og i formidling af emner som permakultur, fra jord til bord og mindfulness.

Her arbejder man med genopbygning af jorden og genopbygning af mennesket, lyder det på projektets hjemmeside.

Fællesjord Tiny Varigheden er en ny forening på Køge Fælles Jord, som arbejder på at få et demonstrationshus og 11 Tiny House op på Køge Fælles Jord. Her eksperimenterer man med de mest bæredygtige byggemetoder, lærer at bygge med natur og genbrugsmaterialer, har byggeworkshops og meget mere. I Tiny Varigheden eksperimenterer deltegerne med en livsstil som er varig for både jorden og mennesket. En livsstil, hvor mennesker lever i sameksistens og med respekt for naturen.

Tiny House er en betegnelse for et meget lille (tiny) hus, hvor der er tænkt fleksible og ofte bæredygtige løsninger ind i hele grundplanen for huset.