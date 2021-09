Se billedserie Der var masser af helte på Havnen, da der lørdag var Herorun. Foto: Torben Thorsø

Havnen var fuld af helte

Køge - 27. september 2021 kl. 16:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Familierne fik pulsen helt op i det røde felt, da store og små lørdag deltog i Herorun på Havnen.

3, 2, 1 - løb så alt hvad I kan, lød det, da de blev sendt af sted fra startområdet og ud på ruten, der bød på forskellige forhindringer og udfordringer undervejs.

- Skal vi kaste med Thors Hammer - fedt!, lød det fra en dreng, der, sammen med sin far, tog fat i hammeren og kylede den efter det opstillede mål. Derefter skulle man forcere en stejl »skrænt« ved at trække sig op med et tov og hoppe ned på den anden side.

- Vi er vikinger!, råbte et andet par deltagere, før de fortsatte ud på ruten.

Det hele var arrangeret af Børneulykkesfonden i samarbejde med blandt andet Køge Kommune og forgik på området ved Søndre Havn. Ruten var tre kilometer lang i alt og undervejs kunne familierne hjælpe hinanden med at få løst opgaverne inden de skulle videre mod mål.

De mange deltagere blev sendt af sted i små hold, og lige før det gik løs, havde Julie på »otte og et halvt år« allerede øjnet belønningen for at gennemføre ruten.

- Jeg glæder mig til at få en medalje, fortalte hun, mens hun og moderen gjorde sig klar.

De havde moderens veninde og søn med sig til Herorun i Køge.

- Vi synes bare, at det lød megasjovt at være med til, og så ville vi gerne gøre noget sammen med ungerne, lød det fra veninderne Anja og Trine, der fortsatte:

- Det er et fedt arrangement med en rigtig god stemning. Det er godt, at der bliver lavet noget hele familien kan være med til. På den måde bliver ungerne også motiveret til at komme ud og røre sig - og så går det jo til et godt formål.

Det var efterhånden ved at være deres tur og Villads, der også er otte og et halvt år, var også ved at være kampklar.

Vejret var heldigvis med deltagerne denne lørdag, så mens efterårssolen tittede frem bag skyerne, så trådte store og små løbeskoene flade rundt på ruten, hvor man både skulle over og under forhindringer - før man til sidst blev belønnet med et svalende skumbad, som det næstsidste udfordring.

I badet skulle man finde »pile« til pistolen og derefter ramme skiven, før man endelig kunne løbe over målstregen og få den eftertragtede medalje. Den var velfortjent efter at have været en rigtig actionhelt ude på ruten.

Derefter var det så tid til at slappe af og hygge sig med familien i området, mens man kunne grine af de andre, der også var smurt ind i skum fra top til tå.

Herorun, der går for at være »Danmarks sejeste familieløb«, var som nævnt arrangeret af Børneulykkesfonden og Køge Kommune samt Ultra Solutions, der også står bag løbet Nordic Race.