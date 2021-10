Se billedserie Folketingspolitiker Jacob Mark (th.) og formand for Danske Havne, Tine Kirk, var med i bilen, da havne- direktør Thomas Kampmann viste rundt.

Havnen set fra en varevogn

Køge - 21. oktober 2021 kl. 14:03 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Alle er meget godt tilfredse med, at rundturen foregår i bil. Både på grund af det noget våde og blæsende vejr, men også fordi der skal dækkes et enormt areal på omkring 900.000 kvadratmeter. I bilen sidder folketingspolitiker Jacob Mark (SF) og direktør for Danske Havne, Tine Kirk. Ved rattet sidder havnedirektør Thomas Kampmann, der også er gruppeformand for Konservative.

Han viser stolt rundt på havnen, som er noget af en succeshistorie. Selvom der stadig er tomme arealer, så er kranerne i fuld gang. Jacob Mark beretter om, at når han besøger havne rundt om i landet, så spørges der ofte til Køge Havn, og det har gjort ham nysgerrig på at se og høre om projektet.

Industri og by Der er flere grunde til, at Jacob Mark onsdag er forbi Køge Havn. Det er både personlig interesse, men også af mere politiske grunde.

- Jeg er primært kommet for at undersøge to ting. Havnens arbejde for at blive grønnere, for havnene er en central del af den grønne omstilling, men også hvordan man har formået at placere industri og arbejdspladser så tæt på beboelse, forklarer han.

Netop samspillet mellem det hårde arbejde på havnen og boligerne på Køge Kyst fylder meget ved besøget. Thomas Kampmann forklarer, at der både har været krav til byggeriet af Køge Kyst, og desuden har der i udformningen af havnen været fokus på at gøre den så tilgængelig som mulig for borgerne.

Det er blandt andet sket med en sti langs hele molen syd for havnen og en sti på toppen af den vold, som beskytter Køge Marina fra støvet fra havnearbejdet.

Klimaneutral I Folketinget er der stort fokus på den grønne omstilling, hvor man har bundet sig op på en CO2-reduktion på 70 procent frem mod 2030. Det er man klar over i Køge Havn og brancheorganisationen Danske Havne, hvor man har givet håndslag på at skulle være CO2-neutrale i 2030.

Et ambitiøst mål, men også et mål der kan opnås ved at lære af Køge Havn, forklarer Tine Kirk.

- Køge Havn er beviset på, at man skal forfølge sine visioner og arbejde langsigtet for at nå sine mål, udtaler hun.

Køge Havn er en succeshistorie, og senest har det store rederi DFDS flyttet en af deres store transportruter til havnen, som i løbet af de sidste ti år har tredoblet sit areal fra cirka 300.000 til 900.000 kvadratmeter.