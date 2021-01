Havnen har stadig alle mand på dæk

- Den gode historie i denne tid er, at hos os er det stort set business as usual og vi har alle mand på dæk.

Han forklarer, at man selvfølgelig følger alle retningslinjer og har placeret folkene med god afstand til hinanden; administrationen er spredt i hver deres hjørne af huset og personalet på selve havnen har også fået deres eget hus at være i. Dermed skulle der ikke være mulighed for, at blive ramt bredt, hvis coronaen trænger sig på.