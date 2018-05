Havnemester: Unge, pas nu på jer selv

Se billedserie Det er fristende at hoppe i havnebadet i disse dage, men det kan være en farlig fornøjelse, hvis man ikke tænker sig om - eller har for meget alkohol i blodet, lyder det fra havnemesteren på Køge Marina. Foto: Torben Thorsø

Køge - 31. maj 2018 kl. 14:12 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gode vejr har fået mange skoleelever til at henlægge festen efter sidste skoledag til havnebadet på Køge Marina. De unge er velkomne, men de skal passe på sig selv, for her er ingen livredder til at hoppe i vandet, hvis det går galt.

- Havnebadet er jo blevet det nye Lovparken, hvor man slår sig løs med vennerne og måske drikker nogle øl. Men man skal bare passe på, for her leger man med havet - og havet vinder altid, konstaterer havnemester Kenneth Højlund.

På Køge Marina har de netop ryddet op efter festlighederne onsdag aften, hvor de kunne notere sig, at flere hundrede unge festede på området.

- Det er selvfølgelig irriterende at rydde op efter andre, men det kan vi få klaret. Det ville derimod være frygteligt, hvis en af de unge faldt i vandet og ikke kom op igen. Det ér altså et ubevogtet område uden livredder, så min opfordring går på, at de unge skal passe på sig selv og hinanden hernede, fortsætter Kenneth Højlund.

Han forklarer, hvordan der altså er tre meter dybt alle steder i havnebadet og hvordan man kan hoppe direkte ud i de store sten, hvis man i kådhed hopper den forkerte vej fra badeplatformen.

På skilte ved havnebadet bliver der også gjort opmærksom på, at badet kun er for »dygtige svømmere« og at man aldrig skal bade med alkohol i blodet.