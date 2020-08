Se billedserie Loppemarkedet på Havnen var godt besøgt i går. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Havnelopper skal betale lokal Nyhavn

Alt fra sjove hatte til eksotiske souvenirs, billeder og service kunne i går købes for billige penge på Havnen.

Kunderne på loppemarkedet var samtidig med til at støtte den længe ønskede udvikling af den bynære havn, kaldet Slipset, hvor der er planer om at etablere flydebroer, der kan lokke sejlere til byen.

Det var Henrik Ibsen, der havde taget initiativ til dagen og som ejer af Ibsens Pub & Vinbar i Køge stod for arrangementet. Han har tillige en fortid på havnens Toldboden, som hans far drev i mange år. Det var netop mange af faderens indsamlede ting som blev solgt på loppemarkedet.

- Vi havde et skur, som var fyldt med mine fars ting fra gulv til loft og selvfølgelig er det vedmodigt at skille sig af med den slags, men her var et formål, som han selv var meget glad for; nemlig udviklingen af Havnen, fortæller Henrik Ibsens dagen efter markedet.

- Vi havde jo rigtig godt vejr og salget gik fint, for der var masser af gæster. Vi topper så selv op, så vi i alt giver 25.000 til de nye flydebroer, siger han og fortæller, hvordan dagens salg bød på flere sjove historier:

- Der var blandt andet et ægtepar, der havde set på et skibsbillede, men ikke købt det for de 100 kroner, det stod til. De ringede så senere for at høre om de kunne få det lagt til side for en halvtredser, hvis det stadig var der. Det var det, men jeg kunne hurtigt fortælle dem, at prisen altså blev lidt højere, siger han med et grin.

Det viste sig nemlig, at da han vendte billedet om, kunne han læse dedikationen: »Til Eddie. Hjertelig tillykke med de 40 år. Kærlig hilsen Søren Lerby og Jesper Olsen«.

Det hele endte med, at de fik kontakt til førstnævnte fodboldspiller, der købte billedet tilbage for 1000 kroner.

Som nævnt er det planen, at alle indtægter fra dagen skal gå til den påtænkte udvikling af havnen - og det er faktisk ikke småpenge, der er på vej påpeger Henrik Ibsen:

- Jeg tror også, at de andre restaurationer på Havnen vil bidrage og derudover har vi også været ude at finde flere sponsorer, så samlet set er jeg overbevist om, at Havnen kommer til at ligge et sted mellem 100.000 og 200.000 kroner til projektet. Det er selvfølgelig et økonomisk tilsagn om at vi mener det alvorligt, når vi vil være med til at støtte projektet.

Projekt »Køges lille Nyhavn« er arbejdstitlen på det projekt med flydebroer i Køges inderhavn som tovholderen Connect Køge forventer kan realiseres pr. 1. april 2021. Det samlede budget er 1.500.000 kroner, hvoraf Køge Kommune har givet tilsagn om at finansiere de 500.000 kroner.