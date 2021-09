Havnedirektør Thomas Kampmann er sikker på, at den nye aftale vil bringe meget mere med sig til erhvervshavnen på Østsjælland. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Havnedirektør: - Det vil føre mere med sig

Køge - 11. september 2021 kl. 06:16 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Havnedirektøren glæder sig over den nye aftale og regner med, at det kun er begyndelsen på et eventyr i Østersøen

De nye 1200 meter kaj i erhvervshavnen er kun lige blevet indviet, og samtidig kan man på havnen glæde sig over den nye aftale med DFDS om en godsrute til Litauen. Det er kun begyndelsen på en helt ny epoke, spår havnedirektør Thomas Kampmann fra Køge Havn:

- Vi ser helt klart den her aftale som noget, der kan føre mere med sig og godsruter er en rigtig god forretning for en havn, siger han om den nye aftale, der betyder, at der snart vil ankomme fire store skibe om ugen.

Glæden skyldes også, at det er et meget velrenomeret rederi som DFDS, der nu har besluttet at omlægge deres rute fra København til Køge.

- Når vi formår at rykke DFDS herned, så må vi have gjort noget rigtigt, siger han og peger på, at det ganske sikkert hænger sammen med Køges placering på Østsjælland, den infrastruktur, der er skabt i området og mulighederne i Skandinavisk Transport Center.

- Nu er vi så også »connected« med Baltikum og begynder altså med en af de helt store skalpe i bæltet, vurderer Thomas Kampmann.