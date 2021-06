Se billedserie Havnebadet ved Køge Marina er blevet meget populært, ikke mindst blandt unge. Havnechefen opfordrer dog til, at man behandler tingene bedre ved det offentlige badested. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Havnechef: Stop svineriet på havnebadet

Køge - 16. juni 2021 kl. 06:15 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

- Man bliver altså ret ked af at se sådan noget.

Havnechef Kenneth Højlund er ellers ikke sådan at slå ud af kurs, men når det Havnebad, han har sin daglige gang ved, bliver svinet til og redningsudstyret brugt som legetøj, så reagerer han:

- De unge må jo rigtig gerne være her, men når vi flere gange kommer herud morgenen efter, at der er blevet holdt fest i området - og det hele flyder med skrald og møg, mens vores redningsudstyr er brugt som legetøj og slængt langt væk - så bliver man altså ked af det. De må jo hjertens gerne bruge Havnebadet, men de behøver vel ikke at smadre tingene.

Kenneth Højlund opfordrer de unge til at tænke sig bedre om og vise noget mere ansvar for at passe på tingene.

- De her ting tilhører jo os allesammen, så det er ikke for at skælde ud, men jeg vil bare opfordre til, at man behandler tingene ordentligt, siger han og pointerer, at for eksempel redningsudstyret jo er en vigtig del af sikkerheden ved Havnebadet.

- Jeg frygter faktisk, at der en dag sker en ulykke, hvis der er brug for udstyret og det ikke er til at få fat på, siger han og fortæller at i lidt mindre skala, så »frygter« han også den kommende weekend.

- Her lover vejrudsigten igen rigtig godt vejr, så der kommer sikkert mange på havnebadet. Det vil være så rart, hvis vi ikke igen om morgenen skal komme ned til et havnebad, hvor alting flyder.

Han slutter med at opfordre forældre, der har en festglad teenager i huset, til at tage en snak om, hvordan man skal opføre sig på et offentligt havnebad, så alle kan være der.