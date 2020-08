Unge fik mulighed for at se nærmere på livet under havets overflade. Foto: Svenstrup Naturskole

Havets hemmeligheder blev afsløret

»Havets Hemmeligheder« var en del af Sommersjov for Køges børn, dette år hvor Covid-19 ellers har bremset mange arrangementer for børn og voksne. For nogle et herligt gensyn med havundersøgelser, og for andre en opdagelse af, hvad den danske natur har af oplevelser.