Haves: Nedslidte veje. Ønskes: Flere penge

Listen over ønsker til forbedret belægning på kommunen veje og stier er nærmest så lang, at man taber pusten. Kigger man alene på listen over planlagte belægningsarbejder her i 2021, rummer den da også hele 46 vejstrækninger, mens ni cykelstier har udsigt til at få et løft.